Neymar marca 3 gols na vitória sobre o Juventude e dá fôlego ao Santos na briga contra degola Estadão Conteúdo 03.12.25 21h48 Com a melhor atuação de Neymar nos últimos anos, o Santos derrotou o Juventude, esta quarta-feira, em Caxias do Sul, por 3 a 0, e saiu da zona de rebaixamento. Com três gols do camisa 10, o time de Vila Belmiro chegou aos 44 pontos, diante do adversário já rebaixado. Todos os gols foram no segundo tempo. O Juventude mostrou desde o início de que o rebaixamento precoce não acabou com o time gaúcho, que, sob o comando do veterano Nenê, tentou atacar o Santos. Já o time de Vila Belmiro contou com a criação de Neymar e assustou o goleiro Jandrei, com Guilherme, logo aos quatro minutos. A partir daí, os times se revezaram no campo de ataque, mas abusaram dos cruzamentos na área, facilitando o trabalho defensivo do adversário. Aos 27, o Juventude tocou rápido e Taliari chegou a fazer o gol, mas o lance foi impugnado por impedimento. Aos 31, o Santos respondeu em uma lance de Neymar, que viu Jandrei adiantado e arriscou do meio do campo. Ao notar o domínio do Juventude, o técnico Jan Pablo Vojvoda mandou o Santos pressionar a saída de bola do Fortaleza e conseguiu incomodar Jandrei de novo em chute de Guilherme, aos 35 minutos. O primeiro tempo ainda teve um momento de emoção. Foi aos 46, quando o Lautaro puxou o contra-ataque. Guilherme e Neymar tiveram a chance, mas demoraram para finalizar. O Santos veio diferente para a etapa final. Passou a dominar o jogo e Neymar passou a organizar as jogadas. Logo aos dois minutos, o camisa 10 quase abriu o placar. Mas aos dez o craque fez o primeiro gol do jogo. A partir daí, só deu Neymar, que voltou a marcar duas vezes, uma de pênalti. Ele foi substituído aos 37 minutos e festejou como se tivesse ganho um título. FICHA TÉCNICA: JUVENTUDE 0 X 3 SANTOS JUVENTUDE - Jandrei; Luan Freitas (Giovanny), Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Igor Formiga, Jadson, Mandaca, Daniel Peixoto, Nenê (Rafael Bilu) e Marcelo Hermes; Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini. SANTOS - Brazão; Igor Vinícius, Adônis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Neymar (Thaciano); Barreal (Rollheiser), Lautaro Díaz (Zé Rafael) e Guilherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. GOLS - Neymar aos dez, 19 e 27 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Sam, Sousa e Zé Rafael. ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO). RENDA - R$ 466.705,00. PÚBLICO - 15.343 torcedores. LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).