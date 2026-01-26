Neymar garçom e Barcelona entre principais vítimas: como Mbappé superou marca de Ronaldo Agora, Mbappé alcançou a marca de 416 gols como profissional, dois a mais que o craque brasileiro Estadão Conteúdo 26.01.26 20h32 O francês Kylian Mbappé foi o destaque do Real Madrid no último sábado, 24, com dois gols marcados na vitória por 2 a 0 sobre o Villarreal pelo Campeonato Espanhol. O feito fez com que o atacante de 27 anos superasse o número de tentos de Ronaldo na sua carreira. Agora, Mbappé alcançou a marca de 416 gols como profissional, dois a mais que o craque brasileiro anotou ao longo de 19 anos no futebol. Uma das maiores vítimas da carreira do francês é o Barcelona, com 12 tentos anotados sobre o clube catalão. O líder deste ranking é o Montpellier, da França, com 15 gols. Em mais de seis temporadas com a camisa do PSG, Kylian balançou as redes em 256 oportunidades. Na sequência, ele fez 78 pelo Real Madrid, 55 pela seleção francesa e 27 pelo Monaco, equipe onde iniciou sua carreira. Seu principal parceiro em campo até o momento foi o brasileiro Neymar, que distribuiu 26 assistências para o atacante francês quando os dois jogavam juntos no Paris Saint-Germain. Logo depois, quem aparece na lista de garçons é o argentino Ángel Di María, com 24 passes para gol. Lionel Messi é o terceiro colocado com 20, enquanto Vinicius Jr, seu atual parceiro de ataque no Real, é o quarto com 11 assistências. Mbappé e o Real Madrid voltam aos gramados na próxima quarta-feira, 28, pela Champions League. Às 17h (de Brasília), a equipe espanhola visita o Benfica no Estádio da Luz, em Portugal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Mbappé Ronaldo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vitória inicia venda de ingressos para jogo contra o Remo pela Série A; veja os preços Clube rubro-negro possui valores de ingressos que vão de R$24 a R$180 26.01.26 16h48 FUTEBOL Veja a bola oficial que o Remo jogará a Série A do Campeonato Brasileiro Leão Azul já treina com a bola oficial da competição 26.01.26 15h52 FUTEBOL Torcidas organizadas cobram transparência e explicações do Remo após saída de Marcos Braz Algumas torcidas organizadas do clube lamentaram a saída de Marcos Braz e cobraram da diretoria azulina 26.01.26 14h06 mais esportes Passeio Ciclístico reúne mais de mil participantes e percorre bairros de Belém Evento promovido pelo SESI e SENAI promove o esporte, lazer e sustentabilidade 26.01.26 11h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15 FUTEBOL Torcidas organizadas cobram transparência e explicações do Remo após saída de Marcos Braz Algumas torcidas organizadas do clube lamentaram a saída de Marcos Braz e cobraram da diretoria azulina 26.01.26 14h06