Neymar foi convocado? Confira se o craque está na lista para a Copa do Mundo 2026

Neymar foi convocado? A pergunta finalmente foi respondida nesta segunda-feira (18), durante o anúncio da lista oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti divulgou os 26 jogadores escolhidos para defender o Brasil no torneio, em cerimônia realizada no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

O atacante do Santos era um dos nomes mais aguardados e SIM, NEYMAR FOI CONVOCADO e retorna ao grupo após recuperar a sequência de jogos e voltar a atuar regularmente pelo clube paulista.

VEJA MAIS

Neymar foi convocado para a Copa do Mundo?

Sim. Neymar está entre os 26 jogadores escolhidos por Carlo Ancelotti para representar o Brasil no torneio.

O nome do atacante era um dos mais comentados antes do anúncio oficial, principalmente após seu retorno aos gramados pelo Santos e a retomada da condição física.

Recuperado fisicamente, Neymar chega ao Mundial como uma das principais apostas da Seleção Brasileira na busca pelo hexacampeonato. Esta será mais uma participação do camisa 10 em Copas do Mundo.

Preparação da Seleção Brasileira para a Copa

A Seleção Brasileira se apresenta no dia 27 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para o início da preparação. No dia 31, o Brasil enfrenta o Panamá em amistoso no Maracanã.

A delegação embarca em 1º de junho para os Estados Unidos. O último amistoso antes da estreia será no dia 6 de junho, contra o Egito, em Cleveland.

O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, diante do Marrocos. A equipe está no Grupo C, que também conta com Haiti e Escócia.

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.