Neymar foi convocado? Confira se o craque está na lista para a Copa do Mundo 2026 Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (18) os 26 jogadores que defenderão a Seleção Brasileira no Mundial Hannah Franco 18.05.26 17h25 Neymar foi convocado? Veja a decisão de Ancelotti para a Copa de 2026 (Tarso Sarraf/O Liberal) Neymar foi convocado? A pergunta finalmente foi respondida nesta segunda-feira (18), durante o anúncio da lista oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti divulgou os 26 jogadores escolhidos para defender o Brasil no torneio, em cerimônia realizada no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O atacante do Santos era um dos nomes mais aguardados e SIM, NEYMAR FOI CONVOCADO e retorna ao grupo após recuperar a sequência de jogos e voltar a atuar regularmente pelo clube paulista. VEJA MAIS Neymar na Seleção? Maioria rejeita convocação para Copa de 2026 Pesquisa AtlasIntel mostra que 50,3% dos brasileiros são contra a presença do atacante no Mundial; apoio é maior entre jovens e moradores do Nordeste Vai para a Copa? Tarot prevê convocação de Neymar; veja leitura Reportagem de O Liberal recorreu às cartas para tentar responder uma das principais dúvidas do futebol brasileiro: o camisa 10 estará no Mundial? Neymar foi convocado para a Copa do Mundo? Sim. Neymar está entre os 26 jogadores escolhidos por Carlo Ancelotti para representar o Brasil no torneio. O nome do atacante era um dos mais comentados antes do anúncio oficial, principalmente após seu retorno aos gramados pelo Santos e a retomada da condição física. Recuperado fisicamente, Neymar chega ao Mundial como uma das principais apostas da Seleção Brasileira na busca pelo hexacampeonato. Esta será mais uma participação do camisa 10 em Copas do Mundo. Preparação da Seleção Brasileira para a Copa A Seleção Brasileira se apresenta no dia 27 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para o início da preparação. No dia 31, o Brasil enfrenta o Panamá em amistoso no Maracanã. A delegação embarca em 1º de junho para os Estados Unidos. O último amistoso antes da estreia será no dia 6 de junho, contra o Egito, em Cleveland. O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, diante do Marrocos. A equipe está no Grupo C, que também conta com Haiti e Escócia. A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave neymar Copa do Mundo Carlo Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Veja quanto tempo o Brasileirão ficará paralisado durante a Copa do Mundo Times paraenses que disputam a competição podem ser afetados pela pausa. 18.05.26 18h42 Futebol Vai para a Copa? Tarot prevê convocação de Neymar; veja leitura Reportagem de O Liberal recorreu às cartas para tentar responder uma das principais dúvidas do futebol brasileiro: o camisa 10 estará no Mundial? 18.05.26 15h50 Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Jogos do Brasil na Copa: veja datas, horários e quem são as seleções adversárias Cabeça de chave do Grupo C, o time comandado por Carlo Ancelotti erá pela frente Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase do torneio. 18.05.26 14h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Seleção do ChatGPT: veja os 26 jogadores que a IA levaria para defender o Brasil na Copa de 2026 Lista ideal mistura experiência, intensidade, juventude e jogadores considerados decisivos para o estilo de Carlo Ancelotti. 18.05.26 14h06 Futebol Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa 2026 Ao todo, Carlo Ancelotti convoca 26 atletas que irão para a Copa do Mundo para tentar trazer o hexa para o Brasil 18.05.26 17h12 Futebol Grupo Liberal acompanha convocação da Seleção Brasileira para a Copa AO VIVO Portal, YouTube e redes sociais acompanham em tempo real a lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 18.05.26 12h35