Neymar fica irritado após derrota do Santos e Gabriel Jesus cobra aposta

Neymar aparece em um vídeo nas redes sociais muito irritado após o gol de Breno Lopes no fim do jogo que deu o título da Libertadores ao Palmeiras, na noite deste sábado, no Maracanã. O jogador do PSG, que aparece vestindo uma camisa do Peixe, revê o lance e reclamando muito.

+ Relembre a trajetória do Palmeiras na Libertadores

Neymar ainda foi cobrado por Gabriel Jesus. Os dois apostaram um jantar e, horas antes da partida, o cria do Peixe contava com a vitória. Com a derrota, Gabriel Jesus cobrou o amigo nas redes e Neymar respondeu: 'Te amo, seu moleque'.

O Neymar ficou um pouco irritado ao ver o Santos levar um gol nos últimos minutos. E o Paredes não perdoou... 😜😜 pic.twitter.com/TOCvDpIEvj — BMFC (@brasilmundialfc) January 30, 2021