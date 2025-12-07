Neymar fala sobre nova cirurgia e não garante se fica no Santos: 'Ver o que é melhor pra todos' O clube escapou do rebaixamento Estadão Conteúdo 07.12.25 19h12 Para que o domingo do torcedor do Santos fosse perfeito, era preciso um "fico" de Neymar. Contudo, apesar de escapar do rebaixamento e vencer o Cruzeiro com propriedade por 3 a 0, o camisa 10 não garantiu sua permanência no clube na próxima temporada e revelou ainda que fará novo procedimento cirúrgico para tratar lesão no joelho. "A gente foi coroado com a Sul-Americana por tudo que fizemos nos últimos jogos, era o que eu esperava desde o começo", declarou o camisa 10. É válido destacar que, contando com o jogo do Cruzeiro, o Santos encerra o ano com seis jogos sem saber o que é perder, justamente na reta final de Brasileirão em que estava precisando pontuar. Neymar foi um dos nomes dessa histórica reação. "Jogamos nosso futebol, enfrentamos as melhores equipes do campeonato e fizemos pontos. O Santos merece muito mais, estar no topo sempre. Vim para isso, para tentar ajudar da melhor maneira possível. Foram semanas difíceis para mim. Meu mental foi para o zero. Agradeço quem esteve comigo para me reerguer. Se não fossem elas, jamais estaria jogando esses jogos. E a Deus. Essas lesões, esse problema no joelho. Agora é descansar. E depois vamos fazer essa cirurgia no joelho", completou o astro. Depois, Neymar foi mais uma vez perguntado sobre seu futuro. A permanência no Santos é incerta e sua decisão nas próximas semanas, a esperar também pela cirurgia no joelho, pode levar em consideração também uma possível convocação por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. "Não sei", respondeu Neymar sobre sua continuidade no Santos. "Pedi para esperassem esse jogos, agora quero descansar uma semana, esquecer futebol. Mas, obviamente, meu coração é sempre do Santos. Vou deixar o Santos em primeiro lugar", finalizou. Neymar foi anunciado pelo Santos no fim de janeiro deste ano. Durante a temporada, teve diversos problemas de lesão, o que levou também a inúmeras críticas. Porém, jogou machucado contrariando indicações médicas e ajudou o time paulista na retomada para evitar mais um rebaixamento em sua história. O Santos encerra o Brasileirão na 12ª colocação - à frente do Corinthians - com 47 pontos, na zona de classificação à Copa Sul-Americana. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Santos Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Mundial de Vôlei em Belém: técnico e atleta destacam expectativas e o legado para o vôlei paraense Competição ocorre entre os dias 16 e 21 de dezembro no Mangueirinho 07.12.25 9h00 FUTEBOL Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 07.12.25 8h00 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Flamengo em Belém Jogo do Flamengo em Belém agita rotina e empolga torcedores paraenses Rodrigo Braga, torcedor do Flamengo, está animado para a partida e espera ver de perto os maiores ídolos: Gabigol e Arrascaeta 07.01.24 7h00