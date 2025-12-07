Neymar fala sobre nova cirurgia e não garante se fica no Santos: 'Ver o que é melhor pra todos'

Para que o domingo do torcedor do Santos fosse perfeito, era preciso um "fico" de Neymar. Contudo, apesar de escapar do rebaixamento e vencer o Cruzeiro com propriedade por 3 a 0, o camisa 10 não garantiu sua permanência no clube na próxima temporada e revelou ainda que fará novo procedimento cirúrgico para tratar lesão no joelho.

"A gente foi coroado com a Sul-Americana por tudo que fizemos nos últimos jogos, era o que eu esperava desde o começo", declarou o camisa 10. É válido destacar que, contando com o jogo do Cruzeiro, o Santos encerra o ano com seis jogos sem saber o que é perder, justamente na reta final de Brasileirão em que estava precisando pontuar. Neymar foi um dos nomes dessa histórica reação.

"Jogamos nosso futebol, enfrentamos as melhores equipes do campeonato e fizemos pontos. O Santos merece muito mais, estar no topo sempre. Vim para isso, para tentar ajudar da melhor maneira possível. Foram semanas difíceis para mim. Meu mental foi para o zero. Agradeço quem esteve comigo para me reerguer. Se não fossem elas, jamais estaria jogando esses jogos. E a Deus. Essas lesões, esse problema no joelho. Agora é descansar. E depois vamos fazer essa cirurgia no joelho", completou o astro.

Depois, Neymar foi mais uma vez perguntado sobre seu futuro. A permanência no Santos é incerta e sua decisão nas próximas semanas, a esperar também pela cirurgia no joelho, pode levar em consideração também uma possível convocação por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.

"Não sei", respondeu Neymar sobre sua continuidade no Santos. "Pedi para esperassem esse jogos, agora quero descansar uma semana, esquecer futebol. Mas, obviamente, meu coração é sempre do Santos. Vou deixar o Santos em primeiro lugar", finalizou.

Neymar foi anunciado pelo Santos no fim de janeiro deste ano. Durante a temporada, teve diversos problemas de lesão, o que levou também a inúmeras críticas. Porém, jogou machucado contrariando indicações médicas e ajudou o time paulista na retomada para evitar mais um rebaixamento em sua história. O Santos encerra o Brasileirão na 12ª colocação - à frente do Corinthians - com 47 pontos, na zona de classificação à Copa Sul-Americana.