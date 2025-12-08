Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

'Neymar escapa do inferno', diz jornal espanhol após Santos fugir da queda para a Série B

Neymar tem contrato com o Santos até o final deste ano

Estadão Conteúdo

O Santos garantiu sua permanência na elite do Campeonato Brasileiro na última rodada da competição. A equipe paulista venceu o Cruzeiro por 3 a 0 no domingo, 7, na Vila Belmiro.

A conquista do time alvinegro foi destacada pelo jornal espanhol "As", que ressaltou o alívio com o resultado. A publicação utilizou a manchete "Neymar escapa do inferno" para abordar o triunfo.

O periódico europeu elogiou o empenho do atacante para evitar a queda do Santos para a Série B. O 'As' mencionou que o jogador atuou no sacrifício nas rodadas finais do Brasileirão.

Esforço de Neymar pelo Peixe

O jornal afirmou que "a estrela do Peixe realizou um esforço digno de elogio nas últimas rodadas para estar presente apesar da lesão no menisco". Essa atuação resultou em nove pontos de nove possíveis para manter o clube na elite.

Além de garantir a permanência na Série A, a sequência de bons resultados também assegurou ao clube uma vaga na Copa Sul-Americana.

Análise da temporada e futuro do jogador

O "As" ainda analisou a temporada de Neymar desde seu retorno ao Santos, observando um ano instável. O periódico ressaltou que o jogador enfrentou problemas físicos recorrentes.

"Neymar não esteve à altura do esperado ao longo do ano devido aos recorrentes problemas físicos. Perdeu várias partidas e, em muitas das que jogou, não estava 100%," detalhou o jornal.

Apesar disso, a publicação complementou que "seu talento fez a diferença em momentos pontuais".

O contrato de Neymar com o Santos se estende até o final deste ano. O atacante não se posicionou sobre sua permanência na equipe para a próxima temporada.

O 'As' abordou o cenário futuro do atleta: "Agora, no horizonte, Neymar tem uma negociação com o Santos para prolongar o vínculo com o clube ou sondar outros mercados que forneçam uma oportunidade."

O jornal complementou que o jogador "tem seis meses pela frente para trabalhar e conquistar um lugar na lista de Ancelotti (na seleção), algo que cada vez parece mais complicado."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Santos

Neymar
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Marcos Braz abre o jogo sobre contratações, técnico e qual objetivo do Remo em 2026; saiba mais

Executivo do Remo afirmou que vem conversando diretamente com jogadores tentando convencer os atletas a defender a camisa azulina

08.12.25 15h49

FUTEBOL

Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026

Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC

08.12.25 12h54

lançamento

Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo

Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz

08.12.25 11h40

futebol

Após duas temporadas, goleiro Léo Lang se despede do Remo: 'Sempre fará parte da minha história'

Arqueiro conquistou dois acesso pelo Leão Azul e um título do Campeonato Paraense

08.12.25 9h37

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DESPEDIDA

Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026

Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada

07.12.25 17h42

FUTEBOL

Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo

Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos

06.12.25 22h46

FUTEBOL

Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026

Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC

08.12.25 12h54

lançamento

Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo

Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz

08.12.25 11h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda