'Neymar escapa do inferno', diz jornal espanhol após Santos fugir da queda para a Série B Neymar tem contrato com o Santos até o final deste ano Estadão Conteúdo 08.12.25 11h47 O Santos garantiu sua permanência na elite do Campeonato Brasileiro na última rodada da competição. A equipe paulista venceu o Cruzeiro por 3 a 0 no domingo, 7, na Vila Belmiro. A conquista do time alvinegro foi destacada pelo jornal espanhol "As", que ressaltou o alívio com o resultado. A publicação utilizou a manchete "Neymar escapa do inferno" para abordar o triunfo. O periódico europeu elogiou o empenho do atacante para evitar a queda do Santos para a Série B. O 'As' mencionou que o jogador atuou no sacrifício nas rodadas finais do Brasileirão. Esforço de Neymar pelo Peixe O jornal afirmou que "a estrela do Peixe realizou um esforço digno de elogio nas últimas rodadas para estar presente apesar da lesão no menisco". Essa atuação resultou em nove pontos de nove possíveis para manter o clube na elite. Além de garantir a permanência na Série A, a sequência de bons resultados também assegurou ao clube uma vaga na Copa Sul-Americana. Análise da temporada e futuro do jogador O "As" ainda analisou a temporada de Neymar desde seu retorno ao Santos, observando um ano instável. O periódico ressaltou que o jogador enfrentou problemas físicos recorrentes. "Neymar não esteve à altura do esperado ao longo do ano devido aos recorrentes problemas físicos. Perdeu várias partidas e, em muitas das que jogou, não estava 100%," detalhou o jornal. Apesar disso, a publicação complementou que "seu talento fez a diferença em momentos pontuais". O contrato de Neymar com o Santos se estende até o final deste ano. O atacante não se posicionou sobre sua permanência na equipe para a próxima temporada. O 'As' abordou o cenário futuro do atleta: "Agora, no horizonte, Neymar tem uma negociação com o Santos para prolongar o vínculo com o clube ou sondar outros mercados que forneçam uma oportunidade." O jornal complementou que o jogador "tem seis meses pela frente para trabalhar e conquistar um lugar na lista de Ancelotti (na seleção), algo que cada vez parece mais complicado."