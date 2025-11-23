Neymar é preservado após sentir dores no joelho e desfalca o Santos diante do Internacional Estadão Conteúdo 23.11.25 15h22 Titular nos últimos três compromissos do Santos no Campeonato Brasileiro, o meia-atacante Neymar não viajou para Porto Alegre com o grupo, neste domingo, e desfalcará a equipe da Baixada no duelo direto com o Internacional contra o rebaixamento, nesta segunda-feira, às 21h, no estádio Beira-Rio. O camisa 10 sentiu um desconforto no joelho esquerdo na partida diante do Mirassol, na quarta-feira, e será poupado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. O jogador atuou durante os 90 minutos na última rodada e marcou o gol do time alvinegro no empate por 1 a 1 na Vila Belmiro. O argentino Rollheiser deve ser seu substituto. Assim, a expectativa é de que o astro do Santos esteja à disposição para ajudar a equipe pontuar diante do rebaixado Sport, na sexta-feira, na Vila Belmiro. O conjunto santista ocupa a 16ª posição na tabela do Brasileiro, com 37 pontos, e torce contra o Vitória (36), que visita o time do Recife, neste domingo, para não entrar em campo na zona da degola e ainda mais pressionado. A delegação do Santos viajou neste domingo para Porto Alegre, onde realizará o último treino antes do confronto direto com o Internacional, que soma 40 pontos e ocupa a posição imediatamente à frente na tabela, o 15º posto. Depois dos dois compromissos desta semana, a equipe alvinegra fecha sua participação no Brasileiro contra Juventude, fora, e Cruzeiro, em casa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Santos FC Internacional Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 24.11.25 12h05 Futebol Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 24.11.25 11h20 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44