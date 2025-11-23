Neymar é preservado após sentir dores no joelho e desfalca o Santos diante do Internacional

Titular nos últimos três compromissos do Santos no Campeonato Brasileiro, o meia-atacante Neymar não viajou para Porto Alegre com o grupo, neste domingo, e desfalcará a equipe da Baixada no duelo direto com o Internacional contra o rebaixamento, nesta segunda-feira, às 21h, no estádio Beira-Rio.

O camisa 10 sentiu um desconforto no joelho esquerdo na partida diante do Mirassol, na quarta-feira, e será poupado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. O jogador atuou durante os 90 minutos na última rodada e marcou o gol do time alvinegro no empate por 1 a 1 na Vila Belmiro. O argentino Rollheiser deve ser seu substituto.

Assim, a expectativa é de que o astro do Santos esteja à disposição para ajudar a equipe pontuar diante do rebaixado Sport, na sexta-feira, na Vila Belmiro. O conjunto santista ocupa a 16ª posição na tabela do Brasileiro, com 37 pontos, e torce contra o Vitória (36), que visita o time do Recife, neste domingo, para não entrar em campo na zona da degola e ainda mais pressionado.

A delegação do Santos viajou neste domingo para Porto Alegre, onde realizará o último treino antes do confronto direto com o Internacional, que soma 40 pontos e ocupa a posição imediatamente à frente na tabela, o 15º posto. Depois dos dois compromissos desta semana, a equipe alvinegra fecha sua participação no Brasileiro contra Juventude, fora, e Cruzeiro, em casa.