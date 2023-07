Neymar é liberado para treinos coletivos no PSG

Neymar está perto de voltar aos gramados. O PSG comunicou oficialmente, nesta terça-feira (18), que o craque brasileiro voltará a participar de treinos coletivos no time ainda essa semana.

Após quase cinco meses em recuperação de uma lesão no tornozelo direito, o atacante voltou a tocar na bola na semana passada. O período de ausência de treinos e jogos foi o maior da carreira de Neymar.

Além do craque, o trio com o zagueiro Kimbembé, o lateral Nuno Mendes e o atacante Nukiélie permanecem no departamento médico sob supervisão e sem previsão de retorno.

Os jogadores do PSG que estiveram com suas respectivas seleções na última data Fifa, em junho, se reapresentaram ao time na última segunda-feira (17). Entre eles estão Mbappé, o goleiro Donnarumma, os meio-campistas Danilo Pereira e Fabian Ruiz, o atacante Asensio e o zagueiro Marquinhos.

Para a agenda de pré-temporada, o time fará um jogo-treino contra o Le Havre nesta sexta-feira (21), e no dia seguinte embarca para uma turnê no Japão, onde fica até o dia 2 de agosto.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)