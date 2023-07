Novo contratado do PSG pode desfalcar o clube para servir ao exército; saiba quem é Lee Kang-In

O meia-atacante Lee Kang-In chega com moral ao Paris Saint-Germain, após boa passagem pelo Mallorca, da Espanha, na temporada 2022/23. O jogador de 22 anos tem contrato até 2028 e pode desfalcar o clube, tendo em vista que na Coreia do Sul o serviço militar é obrigatório.

No país asiático, que vive uma espécie de “guerra fria” com a Coreia do Norte, todos os homens devem prestar o serviço militar obrigatório antes dos 30 anos. A atividade pode durar entre 18 e 21 meses.

Entretanto, Lee Kang-In tem chances de não precisar prestar o serviço militar obrigatório. Basta que o jogador seja campeão dos Jogos Asiáticos com a Coreia do Sul, a serem disputados entre os dias 23 de setembro e 8 de outubro deste ano. Esse é o caso de Heung-min Son, jogador do Tottenham, que driblou a obrigatoriedade ao vencer o torneio em 2018.

Apesar da possibilidade, é necessário que a gestão do PSG libere o meio-atacante para a competição, tendo em vista que os Jogos Asiáticos não fazem parte do calendário oficial da FIFA.

Quem é Lee Kang-in?

Meio-ofensivo que também joga pelas pontas, Lee Kang-In é um jogador sul-coreano que tem apenas 22 anos. O jogador evoluiu nas divisões de base do Valencia, e jogou na equipe espanhola por duas temporadas, até ser contratado pelo Mallorca. Se destacou na última temporada, jogando 39 partidas, onde marcou seis gols e deu sete assistências.

Lee Kang-In também já tem 14 partidas vestindo a camisa seleção sul-coreana, chegando a jogar contra a seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, sendo derrotado por 4x1.

