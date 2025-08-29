Neymar e Guilherme trabalham forte e Vojvoja, liberado no BID, ganha opções ofensivas no Santos

Um dia após fazer trabalhos físicos isolados em campo, Neymar mostrou que está pronto para encarar o Fluminense neste domingo, na Vila Belmiro. Ao menos por parte do jogo do Brasileirão. O camisa 10, com colete azul assim como Guilherme, outra opção para Juan Pablo Vojvoda, mostrou enorme desenvoltura nas atividades, em demonstração que o edema muscular já não o incomoda.

Liberado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Vojvoda jamais escondeu que Neymar é o diferencial para o Santos e contar com o craque já em sua estreia no comando do Santos se tornou uma das metas. O astro 'abraçou' a responsabilidade e vem se dedicando para retornar contra os cariocas.

Diferentemente da quinta-feira, quando seu trabalho foi físico e com alguns lances com bolas sem companheiros a seu lado, desta vez Neymar estava presente com todo o grupo desde a preleção de Vojvoda no círculo central. Depois, o astro mostrou enorme mobilidade em treino reduzido, correndo bastante, chutando e até auxiliando no combate.

Assim como Neymar, Guilherme também não encarou o Bahia na rodada passada. O camisa 10 estava suspenso e o atacante pediu para não viajar, abalado com as críticas pesadas que sofreu da torcida após a surra por 6 a 0 diante do Vasco.

Depois de conversar com o técnico argentino e ouvir que está nos planos, Guilherme também treinou com entusiasmo pelo plano coletivo de "volta por cima" na temporada. O Santos pretende mostrar na Vila Belmiro que o tropeço contra o Vasco foi um acidente de percurso e espera somar um grande resultado frente ao Fluminense.

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 21 pontos, e vindo de duas derrotas seguidas sem anotar gols (6 a 0 para o Vasco e 2 a 0 diante do Bahia), o Santos sabe que corre o risco de voltar para a faixa de queda caso não some os três pontos e promete pressionar o Fluminense. Os cariocas e o Vitória são os times que ameaçam os santistas - ambos têm 19 pontos.

Mayke ansioso por estreia na Vila Belmiro

Além de Vojvoda, o lateral-direito Mayke também vai fazer sua estreia na Vila Belmiro e não esconde a ansiedade. O reforço veio do Palmeiras, mas só atuou longe do lendário estádio.

"Desde que cheguei, estou ansioso pela minha estreia em casa e será um momento especial, com toda torcida santista nos apoiando. Já joguei aqui como adversário e sempre foi muito difícil, mas agora o sentimento é diferente. Vou sentir a atmosfera dos torcedores a favor e, junto com meus companheiros, vamos buscar fazer um grande jogo para sair com o resultado positivo", disse o camisa 2.

Mayke aproveitou para avaliar o duro compromisso. "Sabemos que o jogo não vai ser fácil, o Fluminense é uma grande equipe, mas a semana de trabalho foi intensa, de bastante aprendizado com a nova comissão. Fizemos nosso máximo durante a semana de trabalho, com uma mentalidade boa para poder dar nosso melhor em campo no domingo e, se Deus quiser, levar os três pontos que precisamos."