Neymar é 'exemplo' em folga no Rio, e Santos conta com atacante na estreia do Brasileirão

Cortado da seleção brasileira, Neymar continua sua recuperação de edema na coxa esquerda mesmo em seu período de folga no Santos. Pedro Caixinha liberou o elenco das atividades após amistosos contra o Coritiba até esta sexta-feira, 21, mas o camisa 10 utiliza esse período para se reforçar fisicamente em Mangaratiba, no Rio, em uma de suas mansões. A expectativa do clube, pelo planejamento, é de que ele esteja de volta aos gramados na estreia contra o Vasco.

O Santos traçou, junto a seu principal jogador, um cronograma para seu retorno aos gramados. Com a lesão muscular, Neymar continua a recuperação, ainda sem bola, em seu período de folga. Segundo apurou o Estadão, a rotina do Neymar é seguida idealmente, com uma recuperação mais rápida do que o esperado e, mesmo tendo perdido a semifinal do Campeonato Paulista, é um "exemplo a ser seguido" pela sua disciplina.

O Santos retorna a campo contra o Vasco, em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A ideia é que Neymar retorne ao CT Rei Pelé ao final desta semana, mas só trabalhe com a bola a partir da próxima semana, próximo à data de estreia da competição nacional.

Como não houve uma ruptura muscular, a estratégia de recuperação adotada pelo Santos - e dividida em fases pelos médicos da equipe - tenta prevenir um novo desgaste e consequente agravamento desta lesão. O corte de Neymar da convocação de Dorival Júnior na seleção brasileira fez com que o camisa 10 tivesse mais tempo para se readaptar e melhorar seu condicionamento físico.

A principal preocupação, tanto de Pedro Caixinha, treinador alvinegro, quanto dos dirigentes santistas, era de que o desconforto de Neymar se transformasse em uma lesão ao tentar entrar em campo contra o Corinthians. "Era perder o Neymar para essa partida ou perder o Neymar por um ou dois meses", enfatizou Pedro Martins, CEO do Santos, na saída da Neo Química Arena, pela semifinal do Paulistão.

Dorival não sabia da condição do atacante antes da convocação. Após os exames clínicos do clube que detectaram a lesão - inicialmente tratada como desgaste -, o treinador optou por convocar Endrick, do Real Madrid, em seu lugar. Além disso, o Santos também preservou o atleta da partida contra o Coritiba. Inicialmente, o camisa 10 estava escalado e, sua presença, fez com que o clube paranaense até R$ 300 nos valores dos ingressos.

CONTRATO DE NEYMAR

O atacante tem contrato com o Santos até junho deste ano. Há a possibilidade de renovar este vínculo até a Copa do Mundo de 2026, mas ainda não há um acerto entre as partes para o novo acordo. Além disso, André Cury, empresário do atacante, trabalha para levá-lo de volta para a Europa ao término deste contrato com o clube que o revelou.

Caso isso ocorra, Neymar poderá disputar somente mais 14 jogos com a camisa alvinegra - 12 pelo Campeonato Brasileiro e as partidas pela terceira fase da Copa do Brasil. O Santos estreará na primeira rodada do Brasileirão contra o Vasco, fora de casa, em São Januário, no dia 30 de março. O duelo pode marcar o encontro entre Neymar e Philippe Coutinho, companheiros de seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018. Já o primeiro o clássico acontece na 5ª rodada, diante do São Paulo, também fora de casa.

Até junho, Neymar terá mais um duelo com o Corinthians, na 9ª rodada, previsto para acontecer na Neo Química Arena. Será a reedição do confronto pela semifinal do Paulistão e o terceiro contra o rival paulista fora de casa neste ano; nos dois primeiros, derrota do Santos, ambas por 2 a 1, e que registrou os dois maiores públicos na casa corintiana.

Confira as partidas que Neymar poderá disputar até o fim do contrato 30/3 - Vasco x Santos - Brasileirão 06/4 - Santos x Bahia - Brasileirão 13/4 - Fluminense x Santos - Brasileirão 16/4 - Santos x Atlético-MG - Brasileirão 20/4 - São Paulo x Santos - Brasileirão 27/4 - Santos x Red Bull Bragantino - Brasileirão 01/5 - Partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil (sorteio) 04/5 - Grêmio x Santos - Brasileirão 11/5 - Santos x Ceará - Brasileirão 18/5 - Corinthians x Santos - Brasileirão 22/5 - Partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil (sorteio) 25/5 - Vitória x Santos - Brasileirão 01/6 - Santos x Botafogo - Brasileirão 11/6 - Fortaleza x Santos - Brasileirão