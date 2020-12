Neymar diz que quer ficar no PSG, e presidente do clube afirma ter conversas com ele e com Mbappé

O torcedor do Paris Saint-Germain recebeu uma grande notícia após a goleada sobre o Istambul Basaksehir, nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões. O camisa 10 Neymar Jr. afirmou que tem o desejo de renovar seu vínculo com a equipe da capital francesa.

+ Veja a tabela da Liga dos Campeões

- Estou muito feliz aqui em Paris. Estou muito feliz no clube e com os meus companheiros. A ideia de ir embora não passa pela minha cabeça. Temos que discutir a renovação e temos um relacionamento muito bom. Estou muito feliz no PSG - disse o craque em entrevista à "RMC Sport" após o jogo.

De acordo com Nasser Al Khelaifi, presidente da equipe francesa, o clube já conversa para renovar os contratos de Neymar e também de Mbappé.

- Abrimos negociações para manter Mbappé e Neymar. As discussões continuarão confidenciais, mas estou muito confiante. Estou confiante porque eles querem ficar aqui - afirmou Al Khelaifi também à "RMC Sport".

Neymar e Mbappé chegaram ao Paris Saint-Germain no meio de 2017 e ambos têm contrato até junho de 2022, no fim da próxima temporada. Caso não renovem o vínculo, os jogadores poderão assinar um pré-contrato a partir de janeiro de 2022.