Neymar discute com torcedor na Vila Belmiro e dispara: 'Faço até mais do que deveria' Estadão Conteúdo 15.04.26 9h52 Neymar protagonizou um momento tenso com um torcedor do Santos após o empate por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana. O episódio foi registrado pela ESPN e aconteceu ainda no gramado, logo após o apito final. Na zona mista, o atacante demonstrou insatisfação com as críticas recebidas e afirmou que faz "mais do que deveria" pelo clube. A discussão começou quando um torcedor fez críticas ao camisa 10. Neymar chegou a se afastar inicialmente, mas retornou para responder: "Eu respeito isso aqui, eu respeito pra ca****** isso aqui", disse o atacante, apontando para o escudo do Santos na camisa. Em seguida, elevou o tom: "Você tem razão... tá feliz? (...) Eu sou mimado? Estou dando aqui a vida. Vou te dar um minuto de fama", disse antes de chegar mais perto da arquibancada. Após a partida, Neymar voltou a comentar o episódio e reforçou que aceita críticas relacionadas ao desempenho dentro de campo, mas não tolera ofensas pessoais. "Eu só reclamei, só retruquei o torcedor pela forma como ele falou comigo. Eu entendo os torcedores que criticam o nosso jogo, mas quando vai pro pessoal ou quando ele ataca de uma forma diferente, eu não vou aceitar isso. Não posso aceitar. Não posso aceitar porque sou um cara muito coerente, numa vida pelo futebol, por esse clube. Faço até mais do que deveria. Então não posso ser tratado dessa forma", afirmou. O jogador também demonstrou incômodo com o que classificou como exagero nas críticas vindas da arquibancada. "Estou chateado por tudo, pelo que escutei de alguns torcedores. Não foi pelo meu desempenho, foi meu pessoal, pelo que a mídia posta, pelas coisas que saem na mídia. Torcedor se excede, me xinga de uma forma diferente e eu fico chateado. Dou a vida por esse clube, faço mais do que deveria fazer e não vou aceitar ser tratado dessa forma", completou na zona mista. O episódio ocorreu em um contexto de frustração na Vila Belmiro. No dia do aniversário de 114 anos do clube, o Santos ficou apenas no empate com o Deportivo Recoleta, mesmo tendo maior posse de bola durante a partida. Neymar, inclusive, marcou o gol da equipe, mas viu o adversário empatar após pênalti cometido por Luan Peres. O resultado gerou vaias nas arquibancadas e aumentou a pressão sobre o elenco. Antes mesmo das entrevistas, Neymar já havia sido flagrado mandando torcedores calarem a boca durante a transmissão. O Santos somou o primeiro ponto na competição continental e está na lanterna do grupo D da Copa Sul-Americana. Agora, a equipe da Baixada vira a chave para o Brasileirão e enfrenta o Fluminense neste domingo, 19, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. 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