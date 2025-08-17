Neymar deixa gramado do MorumBis chorando após vexame do Santos e é consolado por Diniz Estadão Conteúdo 17.08.25 18h53 O Santos sofreu, neste domingo, uma goleada histórica diante do Vasco. Líder, capitão e camisa 10, Neymar desabou quando o árbitro apitou o final de partida, que culminou num 6 a 0 para o time carioca em pleno MorumBis. Focado pelas câmeras da transmissão oficial, o craque recusou o amparo dos colegas santistas e deu um longo abraço no técnico Fernando Diniz. Desolado, Neymar não deu entrevista após o final da partida. Ele seguiu direto ao vestiário do estádio são-paulino. Bem diferente do camisa 10 que foi filmado alegre antes do duelo começar, sorrindo e abraçando seu amigo Philippe Coutinho, que foi um dos protagonistas da histórica goleada de 6 a 0. A reação de Neymar só aconteceu após o apito final, mas para a torcida santista ocorreu antes. Na marca dos 20 minutos do segundo tempo, o Vasco chegou ao 5º gol. As imagens da transmissão oficial mostraram o entorno do estádio do Morumbis, onde foi visto diversos torcedores santistas deixando o jogo mais cedo. Quando o 6º gol saiu, a principal organizada virou de costas para o gramado e assim ficou até o fim. Com o triunfo por 6 a 0, o Vasco volta a vencer após cinco rodadas, chegando aos 19 pontos e deixando a zona de rebaixamento. Além de não conseguir se afastar do Z-4, o Santos ainda vê se intensificar o tom de cobrança na Vila Belmiro ao redor do técnico Cléber Xavier e do presidente Marcelo Teixeira. SUSPENSO Pendurado, Neymar tomou um cartão amarelo quando o jogo ainda estava em 1 a 0 para o Vasco. Aos 38 minutos do primeiro tempo, o capitão santista reclamou com exaltação diante do juiz Ramon Abatti Abel (SC). Ele não estará em campo no duelo com o Bahia na Arena Fonte Nova, no dia 24 de agosto, às 16 horas (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Brasileirão. Por pura coincidência, este é o mesmo dia do aniversário de 14 anos de seu primeiro filho, Davi Lucca. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Santos FC Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Claudinei Oliveira recebe alta após cirurgia e viaja para jogo do Paysandu contra a Chapecoense Treinador passou por procedimento cirúrgico na última sexta-feira (15) para a retirada de um cálculo renal 17.08.25 14h34 Futebol Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem' Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão 17.08.25 8h00 FUTEBOL Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B Remo tenta entrar no G4 da Série B 16.08.25 15h20 Futebol Antes de Remo e Paysandu, futebol paraense teve outros protagonistas; saiba quem são Antes da hegemonia azulina e bicolor, clubes como União Sportiva e Sport Pará deram os primeiros 'chutes' do futebol local 16.08.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Campeonato Brasileiro Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/08) pelo Brasileirão Internacional e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 17.08.25 17h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (17/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Feminino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Coppa Italia, Campeonato Português e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 17.08.25 7h00 Futebol Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem' Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão 17.08.25 8h00 TÁ DIFÍCIL, PAPÃO... Paysandu perde a segunda partida seguida e se mantém na vice-lanterna da Série B Desta o revés teve nome e sobrenome: Walter Clar, o lateral-direito autor dos dois gols do duelo 17.08.25 18h04