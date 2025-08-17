Capa Jornal Amazônia
Neymar deixa gramado do MorumBis chorando após vexame do Santos e é consolado por Diniz

Estadão Conteúdo

O Santos sofreu, neste domingo, uma goleada histórica diante do Vasco. Líder, capitão e camisa 10, Neymar desabou quando o árbitro apitou o final de partida, que culminou num 6 a 0 para o time carioca em pleno MorumBis. Focado pelas câmeras da transmissão oficial, o craque recusou o amparo dos colegas santistas e deu um longo abraço no técnico Fernando Diniz.

Desolado, Neymar não deu entrevista após o final da partida. Ele seguiu direto ao vestiário do estádio são-paulino. Bem diferente do camisa 10 que foi filmado alegre antes do duelo começar, sorrindo e abraçando seu amigo Philippe Coutinho, que foi um dos protagonistas da histórica goleada de 6 a 0.

A reação de Neymar só aconteceu após o apito final, mas para a torcida santista ocorreu antes. Na marca dos 20 minutos do segundo tempo, o Vasco chegou ao 5º gol. As imagens da transmissão oficial mostraram o entorno do estádio do Morumbis, onde foi visto diversos torcedores santistas deixando o jogo mais cedo. Quando o 6º gol saiu, a principal organizada virou de costas para o gramado e assim ficou até o fim.

Com o triunfo por 6 a 0, o Vasco volta a vencer após cinco rodadas, chegando aos 19 pontos e deixando a zona de rebaixamento. Além de não conseguir se afastar do Z-4, o Santos ainda vê se intensificar o tom de cobrança na Vila Belmiro ao redor do técnico Cléber Xavier e do presidente Marcelo Teixeira.

SUSPENSO Pendurado, Neymar tomou um cartão amarelo quando o jogo ainda estava em 1 a 0 para o Vasco. Aos 38 minutos do primeiro tempo, o capitão santista reclamou com exaltação diante do juiz Ramon Abatti Abel (SC).

Ele não estará em campo no duelo com o Bahia na Arena Fonte Nova, no dia 24 de agosto, às 16 horas (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Brasileirão. Por pura coincidência, este é o mesmo dia do aniversário de 14 anos de seu primeiro filho, Davi Lucca.

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

Santos FC

Neymar
