Neymar cumpre promessa e volta a doceria em Santos após dar R$ 100 adiantados Tudo começou na quarta-feira (29), quando o Neymar passou em frente à doceria, entregou o dinheiro pelas mãos da proprietária e prometeu voltar Estadão Conteúdo 02.11.25 10h14 Neymar autografou camisa do Santos FC e deu R$ 100 para funcionária (Reprodução) Promessa feita, promessa cumprida. Dois dias depois de surpreender funcionárias de uma doceria em Santos ao parar o carro, entregar R$ 100 e garantir que voltaria para pegar os doces, Neymar reapareceu no local neste sábado para buscar a sacola preparada pelas atendentes. O atacante não desceu do veículo, mas conversou rapidamente com a responsável pelo estabelecimento, que aguardava na calçada para entregar os produtos. "Eu vou te atropelar", disse o camisa 10 do Santos, em tom de brincadeira, antes de agradecer e deixar o local. Tudo começou na quarta-feira (29), quando o Neymar passou em frente à doceria, entregou o dinheiro pelas mãos da proprietária e prometeu voltar. A loja, que registrou o momento nas redes sociais, está localizada na Rua Heitor Penteado, no bairro Marapé, que fica nas proximidades do Morro Santa Terezinha, onde o jogador comprou mansões para morar com a família em Santos. Em campo, Neymar também está de volta. Neste sábado, o camisa 10 entrou no segundo tempo do duelo com o Fortaleza, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, após 48 dias afastado para tratar uma lesão na coxa direita. O jogo terminou empatado por 1 a 1, resultado que manteve o Santos em situação delicada no Campeonato Brasileiro.