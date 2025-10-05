Neymar comenta atuação da arbitragem em São Paulo x Palmeiras: 'Erro atrás de erro' Estadão Conteúdo 05.10.25 20h43 Em meio a inúmeros comentários que circulam nas redes sociais sobre a arbitragem do clássico entre São Paulo e Palmeiras deste domingo, um em especial chamou a atenção. Craque do Santos, Neymar se pronunciou sobre a atuação de Ramon Abatti Abel na vitória alviverde por 3 a 2, de virada, no MorumBis. De fora do compromisso do Santos contra o Ceará em razão de tratamento médico por conta de lesão na coxa direita, Neymar aproveitou a tarde de domingo para assistir ao Choque-Rei. Pela televisão, o astro reprovou o que viu. "Juizada ruim hein", escreveu Neymar ao lado de um emoji de risada em um comentário de um vídeo no Instagram que analisa a entrada de Andreas Pereira e Marcos Antônio. "Erro atrás de erro", completou. O palmeirense acertou a canela do são-paulino em um lance de imagens fortes. Abatti Abel apenas puniu o jogador alviverde com cartão amarelo, em um movimento que gerou revolta nas redes sociais, com maioria pedindo por um cartão vermelho No geral, a partida deste domingo foi bastante conturbada. O Palmeiras conseguiu uma virada heroica, mas após o apito final o que chamou a atenção foram as diversas reclamações e avaliações negativas sobre o trabalho de Ramon Abatti Abel e seus colegas. LANCES POLÊMICOS! O lance que mais causou revolta aconteceu no primeiro tempo, quando Allan derrubou Tapia dentro da área. Abatti Abel foi até o VAR, mas manteve a decisão de não marcar nada. Segundo uma interpretação inicial, não houve intenção do jogador do Palmeiras em cometer a infração. Porém, "sem querer também é falta", justificaram críticos, analistas e torcedores. Em outro momento, jogadores e torcedores são-paulinos reclamaram do lance envolvendo Gustavo Gómez e Tapia. O zagueiro do Palmeiras se embolou com o jogador do São Paulo e acabou pisando no atacante chileno. Abatti Abel não deu falta e nem cartão Andreas Pereira também se envolveu em lance polêmico no começo do segundo tempo. O jogador do Palmeiras, na tentativa de roubar a bola, acertou a canela de Marcos Antônio em um lance de imagens fortes. Abatti Abel apenas puniu o palmeirense com cartão amarelo, em um movimento que gerou revolta nas redes sociais, com maioria pedindo por um cartão vermelho Outro lance envolvendo Tapia e Gómez chamou a atenção. O zagueiro paraguaio teria feito uma falta no adversário tricolor. Mais uma vez, Abatti Abel interpretou que nada houve. Porém, não foi apenas o São Paulo que reclamou. Vitor Roque também se revoltou com uma possível falta não marcada na origem do segundo gol tricolor em uma disputa de bola com Enzo Díaz. 