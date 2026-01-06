Neymar assina renovação com o Santos após 'ano de superação': 'Conquistar sonhos que faltam'

Uma semana após acertar sua renovação por uma temporada com o Santos, o craque Neymar assinou o novo contrato, com vínculo até dezembro de 2026, nesta terça-feira. De olho na Copa do Mundo e querendo novas conquistas com a equipe que o revelou, o meia-atacante comemorou o desfecho feliz.

Em recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo, Neymar ajudou o Santos a se safar do rebaixamento no Brasileirão na reta final de 205 com gols importantes e ainda colocou a equipe na próxima edição da Copa sul-americana. Ele admitiu que foi um ano duro e agora só prevê coisas boas.

"2025 foi um ano especial e desafiador para mim. Momentos de alegria e de superação, que só fui capaz de enfrentar graças ao amor de vocês. Um amor intenso, que eu também sinto e tento demonstrar a cada jogo com o Manto Sagrado. 2026 chegou e o destino não poderia ser diferente. O Santos é o meu lugar. Aqui estou em casa, seguro e feliz. E é com vocês que eu quero conquistar os sonhos que faltam", comemorou Neymar nesta terça na oficialização da renovação.

Neymar estava com seus familiares em sua casa em Mangaratiba, no Rio, onde festejou as festas de fim de ano, quando acertou verbalmente com o Santos o novo contrato. Inicialmente os planos eram de renovação apenas até junho. Mas ele foi convencido de jogar até dezembro.

"O Príncipe da Vila Belmiro fica em casa durante 2026! Neymar Jr. renova contrato com Santos FC até o fim da temporada para seguir escrevendo sua história no futebol com o Manto Sagrado", oficializou o Santos neste começo de noite.

O presidente Marcelo Teixeira mostrou-se orgulhoso com a manutenção da estrela, que terá como companheiro o amigo Gabriel Barbosa em temporada na qual o santista esbanja confiança por triunfos e taças.

"Muito feliz como presidente e torcedor do Santos: ter o Neymar, nosso Príncipe, conosco até o fim do ano mostra que nosso projeto de reconstrução do clube e de nosso futebol segue firme, com respeito aos processos e consolidação de credibilidade. Estamos no caminho certo. Então, vamos em frente! Torcedor, contamos com você", vibrou Marcelo Teixeira.