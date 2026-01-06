Neymar assina renovação com o Santos após 'ano de superação': 'Conquistar sonhos que faltam' Estadão Conteúdo 06.01.26 21h43 Uma semana após acertar sua renovação por uma temporada com o Santos, o craque Neymar assinou o novo contrato, com vínculo até dezembro de 2026, nesta terça-feira. De olho na Copa do Mundo e querendo novas conquistas com a equipe que o revelou, o meia-atacante comemorou o desfecho feliz. Em recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo, Neymar ajudou o Santos a se safar do rebaixamento no Brasileirão na reta final de 205 com gols importantes e ainda colocou a equipe na próxima edição da Copa sul-americana. Ele admitiu que foi um ano duro e agora só prevê coisas boas. "2025 foi um ano especial e desafiador para mim. Momentos de alegria e de superação, que só fui capaz de enfrentar graças ao amor de vocês. Um amor intenso, que eu também sinto e tento demonstrar a cada jogo com o Manto Sagrado. 2026 chegou e o destino não poderia ser diferente. O Santos é o meu lugar. Aqui estou em casa, seguro e feliz. E é com vocês que eu quero conquistar os sonhos que faltam", comemorou Neymar nesta terça na oficialização da renovação. Neymar estava com seus familiares em sua casa em Mangaratiba, no Rio, onde festejou as festas de fim de ano, quando acertou verbalmente com o Santos o novo contrato. Inicialmente os planos eram de renovação apenas até junho. Mas ele foi convencido de jogar até dezembro. "O Príncipe da Vila Belmiro fica em casa durante 2026! Neymar Jr. renova contrato com Santos FC até o fim da temporada para seguir escrevendo sua história no futebol com o Manto Sagrado", oficializou o Santos neste começo de noite. O presidente Marcelo Teixeira mostrou-se orgulhoso com a manutenção da estrela, que terá como companheiro o amigo Gabriel Barbosa em temporada na qual o santista esbanja confiança por triunfos e taças. "Muito feliz como presidente e torcedor do Santos: ter o Neymar, nosso Príncipe, conosco até o fim do ano mostra que nosso projeto de reconstrução do clube e de nosso futebol segue firme, com respeito aos processos e consolidação de credibilidade. Estamos no caminho certo. Então, vamos em frente! Torcedor, contamos com você", vibrou Marcelo Teixeira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Neymar renovação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9) A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído 08.01.26 14h13 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10 Futebol Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais 08.01.26 10h14 Futebol Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho 08.01.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10