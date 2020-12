Neymar afirma que quer jogar com Messi já na próxima temporada

Nesta quarta-feira, Neymar foi novamente decisivo para o Paris Saint-Germain. Em Old Trafford, o PSG venceu o Manchester United por 3 a 1, com dois gols do brasileiro e precisa apenas de uma simples vitória frente ao Istambul Basaksehir, na última rodada, para avançar ao mata-mata da Champions League.

Após a partida, no entanto, a declaração de Neymar que mais chamou atenção não foi sobre a vitória do PSG. Questionado sobre Messi, o brasileiro afirmou que quer voltar a jogar com o argentino já na próxima temporada, mas sem dizer em qual clube.

- O que mais quero é desfrutar com ele outra vez dentro do campo. Pode até colocar no meu lugar, não tem problema. Quero voltar a jogar com ele sim. Temos que fazer no próximo ano - disse Neymar.

Ao que tudo indica, a reedição da dupla que conquistou a Liga dos Campeões na temporada 2014/2015 não deve acontecer no Barcelona, já que Lionel Messi não deve ficar no clube catalão ao final de seu contrato. Segundo a imprensa europeia, o clube favorito a contratar Messi seria o Manchester City, de Pep Guardiola.

Assim como Messi, Neymar também não tem seu futuro definido no PSG. Nas últimas temporadas, o brasileiro já fez de tudo para deixar o clube francês para justamente voltar ao Barcelona, mas sem sucesso.