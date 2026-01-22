New York Knicks encerra sequência de quatro derrotas com vitória histórica sobre os Nets na NBA

Uma vitória histórica. Foi dessa maneira que o New York Knicks colocou fim à sequência de quatro derrotas na temporada regular da NBA, na noite desta quarta-feira, no Madison Square Garden, ao superar o Brooklyn Nets por 120 a 66 e impôr uma diferença de 54 pontos.

O resultado positivo pela larga margem no placar superou três vitórias por 48 pontos que detinham o recorde anterior da franquia. Karl-Anthony Towns, alvo de algumas vaias na segunda-feira, foi questionado sobre o que os Knicks precisavam neste duelo.

"Uma vitória. Isso era o mais importante. Encontrar uma maneira de quebrar o gelo e vencer", disse Towns. "Então, bom jogo, um bom dia para mostrarmos do que somos capazes, mas a consistência é o que faz os campeões e precisamos encontrar essa consistência e trazer esse tipo de intensidade, energia e execução todas as noites", disse o jogador.

O massacre ganhou forma, de fato, no final do confronto. Jalen Brunson e os titulares já estavam fora de jogo após três quartos com os Knicks vencendo por 88 a 56. Os reservas entraram, abriram a última etapa do duelo com uma sequência de 16 a 0 e ampliaram a vantagem para 104 a 56.

Landry Shamet fez 18 pontos em apenas 15 minutos, acertando todos os seis arremessos de três pontos. Em um ritmo alucinante, os Knicks tiveram um aproveitamento de 57,5% nos tiros de quadra e chegaram a abrir 59 pontos de frente. Nada mal para um time que havia perdido nove dos seus últimos 11 duelos.

Pelo lado do Brooklyn Nets, o sentimento foi de total desolação pela atuação e também pelo placar que definiu o encontro da noite desta quarta-feira, no Madison Square Garden. "Esta noite é para ser esquecida e a responsabilidade é minha", disse o treinador Jordi Fernandez.

Os 66 pontos marcados pelos Nets foram a menor pontuação de um time da NBA desde 16 de março de 2015, quando os Hornets perderam para o Jazz por 94 a 66. Foi a menor pontuação sofrida pelos Knicks desde a vitória por 103 a 65 sobre o Washington Wizards em 13 de abril de 2012.

Confira os resultados dos jogos da noite desta quarta-feira pela NBA

Charlotte Hornets 87 x 94 Cleveland Cavaliers Boston Celtics 119 x 104 Indiana Pacers New York Knicks 120 x 66 Brooklyn Nets Memphis Grizzlies 122 x 124 Atlanta Hawks New Orleans Pelicans 104 x 112 Detroit Pistons Milwaukee Bucks 102 x 122 Oklahoma City Thunder Sacramento Kings 109 x 122 Toronto Raptors

Acompanhe as partidas da rodada desta quinta-feira

Orlando Magic x Charlotte Hornets Philadelphia 76ers x Houston Rockets Washington Wizards x Denver Nuggets Dallas Mavericks x Golden State Warriors Minnesota Timberwolves x Chicago Bulls Utah Jazz x San Antonio Spurs Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers Portland Trail Blazers x Miami Heat