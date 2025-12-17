New York Knicks arranca virada no final e conquista NBA Cup em cima dos Spurs

O New York Knicks é o campeão da NBA CUP. O título veio na noite desta terça-feira, em Las Vegas, com a vitória sobre o San Antonio Spurs por 124 a 113. Jalen Brunson foi eleito o MVP da competição.

A franquia nova-iorquina se tornou a terceira campeã do torneio. Os outros vencedores foram os Los Angeles Lakers, em 2023, e o Milwaukee Bucks, no ano passado.

Os jogadores fizeram a festa na quadra ao confirmar o triunfo no último quarto, em uma partida que foi controlada a maior parte do tempo pelo San Antonio Spurs.

A importância do torneio

"Isso é ótimo e vamos aproveitar bastante. Mas assim que formos embora amanhã, vamos seguir em frente", afirmou Brunson, ressaltando que este confronto não conta para a temporada regular da NBA.

O treinador Mike Brown elogiou o poder mental de seus comandados durante as etapas da NBA CUP. Satisfeito com o desfecho, ele valorizou os seus atletas.

"Este é um torneio de eliminação simples e quando se chega a um certo ponto, cada jogo conta muito. Havia pressão em todos os jogos. Quando você consegue ter sucesso, isso aumenta a confiança de todos na organização", declarou Brown.

Detalhes da partida e domínio dos Knicks

O New York Knicks dominou o garrafão, superando o rival em rebotes por 59 a 42. Os Spurs, no entanto, mantiveram a liderança durante boa parte do jogo.

Os Knicks iniciaram uma sequência de 13 a 1 no final do terceiro quarto, abrindo uma vantagem de 100 a 95. A partir desse momento, a franquia nova-iorquina não perdeu mais a liderança e triunfou em Las Vegas.

Análise dos Spurs e bônus milionário

Apesar do revés, o treinador dos Spurs, Mitch Johnson, destacou pontos positivos na campanha de sua equipe.

"Depois de 25 jogos, acho que mostramos alguns sinais de que podemos ser um time muito bom", disse Johnson. "Também mostramos que temos muitas áreas para melhorar. Acho que foi aí que estivemos hoje", completou.

Os Knicks conquistaram mais do que apenas um troféu: cada jogador com contrato padrão recebeu um bônus aproximado de pouco mais de US$ 318 mil, o equivalente a cerca de R$ 1,7 milhão pela vitória.

Destaques individuais e placar final

No confronto, O.G. Anunoby acertou cinco cestas triplas e foi o maior pontuador do jogo, com 28 pontos. Jalen Brunson, eleito MVP, marcou 25 pontos e contribuiu com oito assistências.

O placar final da partida foi New York Knicks 124 x 113 San Antonio Spurs.

Próximos jogos da NBA

Confira as partidas da noite desta quarta-feira:

Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves x Memphis Grizzlies