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Netflix anuncia documentário que retrata trajetória de Rafael Nadal para o fim de maio

O documentário "Rafa" vai contar a história desde os seus primórdios, aos três anos de idade, até seu retorno às competições, em 2024.

Estadão Conteúdo

Um dos maiores nomes da história do tênis mundial, o espanhol Rafael Nadal vai ter a sua história retratada em um documentário. Nesta segunda-feira, a Netflix anunciou a estreia de "Rafa" para o dia 29 de maio. A obra vai contar a carreira extraordinária do atleta com uma abordagem cinematográfica.

Momentos inéditos da sua vida dentro e fora das quadras serão intermediados com depoimentos de nomes importantes do esporte como Novak Djokovic, Roger Federer e John McEnroe. A ideia é mostrar traços que revelam quem é o homem que se esconde por trás da lenda.

Nessa linha, o documentário vai ter ainda relatos de familiares, integrantes de sua equipe e pessoas que frequentam seu convívio mais próximo para oferecer um olhar abrangente e inédito sobre Nadal. O documentário não vai mostrar apenas a evolução de um campeão, mas também o preço físico e emocional que moldou a sua trajetória.

A peça de divulgação mostra Nadal em quadra e intercala imagens de sua infância e vida adulta. "As pessoas acham que eu era um vencedor. Eu não sou um vencedor, eu sou um competidor. O que sempre me motivou foi a vontade de seguir lutando", mostra o trecho do documentário com a voz do ex-astro espanhol do tênis.

A vida, os títulos, a fama e os seguidos problemas de contusão dão o tom do documentário que retrata ainda o legado que ele deixou nas quadras por sua extensa conquistas de troféus e também pelo amor ao esporte e a decisão de parar.

O documentário "Rafa" vai contar a história desde os seus primórdios, aos três anos de idade, até seu retorno às competições, em 2024. Zach Heinzerling, vencedor do Emmy e indicado ao Oscar, será o diretor da série.

Em 23 anos atuando como profissional, Nadal conquistou 92 títulos, sendo 22 Grand Slams. Junto com Roger Federer e Novak Djokovic, ele fez parte do chamado Big 3, trio que dominou o circuito masculino de tênis por pouco mais de duas décadas.

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