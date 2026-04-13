Netflix anuncia documentário que retrata trajetória de Rafael Nadal para o fim de maio O documentário "Rafa" vai contar a história desde os seus primórdios, aos três anos de idade, até seu retorno às competições, em 2024. Estadão Conteúdo 13.04.26 12h52 Um dos maiores nomes da história do tênis mundial, o espanhol Rafael Nadal vai ter a sua história retratada em um documentário. Nesta segunda-feira, a Netflix anunciou a estreia de "Rafa" para o dia 29 de maio. A obra vai contar a carreira extraordinária do atleta com uma abordagem cinematográfica. Momentos inéditos da sua vida dentro e fora das quadras serão intermediados com depoimentos de nomes importantes do esporte como Novak Djokovic, Roger Federer e John McEnroe. A ideia é mostrar traços que revelam quem é o homem que se esconde por trás da lenda. Nessa linha, o documentário vai ter ainda relatos de familiares, integrantes de sua equipe e pessoas que frequentam seu convívio mais próximo para oferecer um olhar abrangente e inédito sobre Nadal. O documentário não vai mostrar apenas a evolução de um campeão, mas também o preço físico e emocional que moldou a sua trajetória. A peça de divulgação mostra Nadal em quadra e intercala imagens de sua infância e vida adulta. "As pessoas acham que eu era um vencedor. Eu não sou um vencedor, eu sou um competidor. O que sempre me motivou foi a vontade de seguir lutando", mostra o trecho do documentário com a voz do ex-astro espanhol do tênis. A vida, os títulos, a fama e os seguidos problemas de contusão dão o tom do documentário que retrata ainda o legado que ele deixou nas quadras por sua extensa conquistas de troféus e também pelo amor ao esporte e a decisão de parar. O documentário "Rafa" vai contar a história desde os seus primórdios, aos três anos de idade, até seu retorno às competições, em 2024. Zach Heinzerling, vencedor do Emmy e indicado ao Oscar, será o diretor da série. Em 23 anos atuando como profissional, Nadal conquistou 92 títulos, sendo 22 Grand Slams. Junto com Roger Federer e Novak Djokovic, ele fez parte do chamado Big 3, trio que dominou o circuito masculino de tênis por pouco mais de duas décadas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Netflix documentário Nadal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco 14.04.26 12h37 futebol Remo precisa vencer e torcer por tropeços dos rivais para avançar na Copa Norte; veja cenários 'Missão' para chegar na segunda fase do torneio segue na próxima quarta-feira (15), em um confronto direto com o Águia de Marabá 14.04.26 11h56 vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 FUTEBOL Copa Norte: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Independência-AC na Curuzu Papão é o 5ª colocado no seu grupo e precisa vence para se manter vivo na competição regional 13.04.26 16h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 Futebol Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista 13.04.26 19h40 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 14.04.26 7h00 futebol Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco 14.04.26 12h37