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NBA: James Harden é preso nos Estados Unidos por porte ilegal de arma

Harden, que atua pelo Cleveland Cavaliers, estava com uma arma visível no veículo. A legislação do Texas proíbe item exposto.

Estadão Conteúdo
fonte

James Harden é um dos destaques da NBA (Reprodução / Instagram)

Na madrugada deste sábado (13), o experiente James Harden foi preso nos Estados Unidos por porte ilegal de arma. Segundo a imprensa norte-americana, o armador do Cleveland Cavaliers portava uma arma de fogo no veículo e foi abordado quando saía de um bar em Houston, no Texas.

O jogador foi liberado horas mais tarde após pagamento de fiança no valor de 100 dólares (aproximadamente R$ 506), mas responderá judicialmente. De acordo com a imprensa, o objeto estava à vista e sem um coldre, que é um suporte para transportar armas curtas. No momento da prisão, Harden estava acompanhado de um grupo de amigos.

A audiência do jogador está marcada para o dia 22 de junho, quando será realizada a leitura das acusações. A legislação do Texas permite a posse de armas sem licença em locais específicos. Por outro lado, o item não pode ficar visível e deve ser guardado adequadamente.

Considerado um dos grandes jogadores da NBA no século, o atleta de 36 anos foi eliminado na atual edição do torneio nos playoffs da Conferência Leste, diante do New York Knicks. Apesar das grandes atuações individuais, James Harden nunca conquistou o principal título de basquete do mundo.

O jogador está na NBA desde 2009, quando foi selecionado pelo Oklahoma City Thunder como a terceira escolha geral do Draft. Ele também vestiu as camisas do Houston Rockets, Brooklyn Nets, Los Angeles Clippers e Philadelphia 76ers. Pela seleção dos Estados Unidos conquistou a medalha de ouro na Olimpíada de Londres em 2012.

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