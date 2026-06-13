NBA: James Harden é preso nos Estados Unidos por porte ilegal de arma Harden, que atua pelo Cleveland Cavaliers, estava com uma arma visível no veículo. A legislação do Texas proíbe item exposto. Estadão Conteúdo 13.06.26 16h11 James Harden é um dos destaques da NBA (Reprodução / Instagram) Na madrugada deste sábado (13), o experiente James Harden foi preso nos Estados Unidos por porte ilegal de arma. Segundo a imprensa norte-americana, o armador do Cleveland Cavaliers portava uma arma de fogo no veículo e foi abordado quando saía de um bar em Houston, no Texas. O jogador foi liberado horas mais tarde após pagamento de fiança no valor de 100 dólares (aproximadamente R$ 506), mas responderá judicialmente. De acordo com a imprensa, o objeto estava à vista e sem um coldre, que é um suporte para transportar armas curtas. No momento da prisão, Harden estava acompanhado de um grupo de amigos. A audiência do jogador está marcada para o dia 22 de junho, quando será realizada a leitura das acusações. A legislação do Texas permite a posse de armas sem licença em locais específicos. Por outro lado, o item não pode ficar visível e deve ser guardado adequadamente. Considerado um dos grandes jogadores da NBA no século, o atleta de 36 anos foi eliminado na atual edição do torneio nos playoffs da Conferência Leste, diante do New York Knicks. Apesar das grandes atuações individuais, James Harden nunca conquistou o principal título de basquete do mundo. O jogador está na NBA desde 2009, quando foi selecionado pelo Oklahoma City Thunder como a terceira escolha geral do Draft. Ele também vestiu as camisas do Houston Rockets, Brooklyn Nets, Los Angeles Clippers e Philadelphia 76ers. Pela seleção dos Estados Unidos conquistou a medalha de ouro na Olimpíada de Londres em 2012. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave NBA James Harden Cleveland Cavaliers COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Como joga o Marrocos, primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2026 Equipe é atual campeã da Copa Africana de Nações, mas vem com mudança de última hora no comando técnico. 13.06.26 16h00 ESPORTES Chuteiras e outros equipamentos da Inglaterra são furtados antes de estreia na Copa, diz jornal O crime ocorreu enquanto a carga estava a caminho de West Palm Beach, na Flórida, para a base da seleção inglesa de futebol, a Swope Soccer Village, no Missouri, onde ficarão hospedados pelas próximas três semanas, no mínimo 13.06.26 9h31 ESPORTES Elenco da Seleção Brasileira vale quase o dobro que o de Marrocos, aponta pesquisa O levantamento mostra que a diferença entre as duas equipes é de € 430,4 milhões, o equivalente a cerca de R$ 2,75 bilhões 13.06.26 9h07 ESPORTES Jogador de Gana fica fora de estreia da seleção ao ter visto negado pelo Canadá; entenda meio-campista, que enfrenta cinco acusações de estupro e uma de agressão sexual, foi indiciado há cerca de um ano pela polícia do Reino Unido 13.06.26 8h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Patrimônio do Remo ultrapassa R$ 280 milhões e coloca clube entre os maiores da Série A Crescimento financeiro impulsionado pelos acessos faz Leão Azul alcançar a oitava posição em ranking nacional 11.06.26 19h45 FUTEBOL Após deixar o Remo, meia assina com clube da Europa; veja detalhes O meia Panagiotis Tachtsidis está de clube novo, após ter deixado o Leão Azul 12.06.26 10h46 COPA DO MUNDO Onde assistir a Brasil x Marrocos em Belém? Veja locais com transmissão ao vivo da partida Espaços públicos e eventos da capital vão transmitir a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 12.06.26 23h28 ESPORTES Chuteiras e outros equipamentos da Inglaterra são furtados antes de estreia na Copa, diz jornal O crime ocorreu enquanto a carga estava a caminho de West Palm Beach, na Flórida, para a base da seleção inglesa de futebol, a Swope Soccer Village, no Missouri, onde ficarão hospedados pelas próximas três semanas, no mínimo 13.06.26 9h31