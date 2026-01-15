NBA confirma avanço na criação de liga de basquete na Europa, mas evita colocar prazo

Adam Silver, comissário da NBA (National Basketball Association), revelou nesta quinta-feira, 15, o panorama do projeto da liga norte-americana em criar uma filial na Europa. Em entrevista concedida antes do confronto entre Memphis Grizzlies e Orlando Magic, que aconteceu em Berlim, ele falou que o planejamento está avançando.

"Eu diria que continuamos extremamente empolgados com isso. Temos nos reunido com clubes interessados em participar da nossa liga, mantido conversas com outros potenciais stakeholders, incluindo potenciais parceiros de mídia e patrocinadores tradicionais", disse Silver.

"Estamos analisando a oportunidade de desenvolver a infraestrutura de arenas, não apenas aqui na Alemanha, mas em todo o continente", completou.

O projeto é uma parceria entre NBA e FIBA (Federação Internacional de Basquete) e deseja estar presente em grandes cidades europeias, como Londres, Paris, Madri, Roma e Istambul.

Adam Silver também afirmou que ainda não possui um prazo para o início da liga ou de quais clubes da Europa estarão presentes na disputa. Mesmo assim, a meta é que o campeonato saia do papel antes dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

"Acho que, se conseguirmos lançar essa nova liga com sucesso, levará algum tempo antes que ela seja um empreendimento comercial viável. Acho que todos os participantes reconhecem que isso não é para quem tem uma perspectiva de curto prazo", explicou o comissário.

Hoje, a Euroliga é a principal competição de clubes de basquete no Velho Continente e conta com gigantes internacionais, como Barcelona, Bayern de Munique e Real Madrid.

Em outubro do ano passado, o torneio estabeleceu algumas condições para concretizar uma parceria com a NBA e a FIBA, que incluem integridade cultural e a garantia de poder majoritário dos times europeus na tomada de decisões.