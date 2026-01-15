NBA confirma avanço na criação de liga de basquete na Europa, mas evita colocar prazo Estadão Conteúdo 15.01.26 20h48 Adam Silver, comissário da NBA (National Basketball Association), revelou nesta quinta-feira, 15, o panorama do projeto da liga norte-americana em criar uma filial na Europa. Em entrevista concedida antes do confronto entre Memphis Grizzlies e Orlando Magic, que aconteceu em Berlim, ele falou que o planejamento está avançando. "Eu diria que continuamos extremamente empolgados com isso. Temos nos reunido com clubes interessados em participar da nossa liga, mantido conversas com outros potenciais stakeholders, incluindo potenciais parceiros de mídia e patrocinadores tradicionais", disse Silver. "Estamos analisando a oportunidade de desenvolver a infraestrutura de arenas, não apenas aqui na Alemanha, mas em todo o continente", completou. O projeto é uma parceria entre NBA e FIBA (Federação Internacional de Basquete) e deseja estar presente em grandes cidades europeias, como Londres, Paris, Madri, Roma e Istambul. Adam Silver também afirmou que ainda não possui um prazo para o início da liga ou de quais clubes da Europa estarão presentes na disputa. Mesmo assim, a meta é que o campeonato saia do papel antes dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. "Acho que, se conseguirmos lançar essa nova liga com sucesso, levará algum tempo antes que ela seja um empreendimento comercial viável. Acho que todos os participantes reconhecem que isso não é para quem tem uma perspectiva de curto prazo", explicou o comissário. Hoje, a Euroliga é a principal competição de clubes de basquete no Velho Continente e conta com gigantes internacionais, como Barcelona, Bayern de Munique e Real Madrid. Em outubro do ano passado, o torneio estabeleceu algumas condições para concretizar uma parceria com a NBA e a FIBA, que incluem integridade cultural e a garantia de poder majoritário dos times europeus na tomada de decisões. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Liga Europeia Adam Silver COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Dirigente do Paysandu comenta sobre o meia-atacante Kukri, do Águia de Marabá Alberto maia falou sobre o destaque do Águia na Copinha, o meia-atacante Kukri, de apenas 18 anos 15.01.26 17h06 FUTEBOL Paysandu monitora jogadores e trata com urgência as contratações de zagueiro e lateral Time bicolor busca no mercado algumas posições e a defesa e lateral-esquerda são prioridades dentro do planejamento alviceleste 15.01.26 16h15 FUTEBOL Com gramado da Curuzu em reforma, Paysandu pode fazer a estreia no Parazão no Mangueirão Presidente da comissão de futebol do Paysandu, Alberto maia, afirmou que realizou consulta ao Mangueirão, mas que o pensamento do clube é fazer a estreia no Parazão na Curuzu 15.01.26 14h53 Futebol Remo pode jogar em dias seguidos por competições distintas; FPF cita decisão dos clubes Conflito ocorrerá no início de fevereiro, em partidas contra o Águia, pelo Parazão, e Mirassol, pela Série A. 15.01.26 14h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira 15.01.26 7h00 Futebol Imprensa argentina aponta acerto de Rafael Monti com o Remo Centroavante de 26 anos, destaque no Equador, está próximo do Baenão, mas clube ainda não oficializou a contratação 15.01.26 14h56 FUTEBOL Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A 15.01.26 10h11 futebol FPF libera gratuidade para final da Supercopa Grão-Pará entre Remo e Águia; veja como ter acesso Os ingressos gratuitos são direcionados para pessoas com deficiência, pessoas com TEA e idosos 15.01.26 9h12