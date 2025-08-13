Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

NBA aprova por unanimidade a venda do Boston Celtics para magnata Bill Chisholm

Estadão Conteúdo

Maior campeão da NBA com 18 conquistas, o Boston Celtics pode ter novo proprietário em breve. A Liga norte-americana de basquete aprovou por unanimidade, nesta quarta-feira, a venda da franquia para grupo liderado pelo magnata Bill Chisholm por cifras recordes no esporte do país.

A poderosa franquia de Massachusetts está avaliada em mais de US$ 6,1 bilhões (cerca de R$ 32,9 bilhões) e o acordo com o grupo de Chisholm poderia alcançar um investimento de US$ 7,3 bilhões (R$ 39,3 bi) até 2028, quando o investidor assumiria 100% dos Celtics. Inicialmente, o acordo daria a Chisholm ao menos 51% do controle do time.

O recorde de venda anterior de uma franquia esportiva dos Estados Unidos foi por impressionantes US$ 6,05 bilhões (aproximadamente R$ 32,6 bilhões) investidos no Washington Commanders, time de futebol americano da NFL, há dois anos. Levando em consideração somente equipes da NBA, a empresa de hipotecas Mat Ishbia desembolsou US$ 4 bilhões (R$ 21,5 bilhões) pelo Phoenix Suns, também em 2023.

Chisholm é natural de Massachusetts e se formou pelo Dartmouth College e pela Wharton School of Business da Universidade da Pensilvânia. Atualmente, é sócio-gerente do Symphony Technology Group, com sede na Califórnia. O novo grupo de proprietários dos Celtics também conta com os empresários de Boston, Rob Hale, atual acionista do Celtics, e Bruce Beal Jr.

Para adquirir o clube de coração, Chisholm superou a concorrência de ao menos dois outros grupos, um deles liderado pelo ex-parceiro minoritário dos Celtics, Steve Pagliuca, que venderia parte do Connecticut Sun, da WNBA, para investir nos Celtics. Mas a liga feminina se opôs ao acordo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

basquete

NBA

Boston Celtics

venda
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Contra o Paysandu, Chape possui desfalque na zaga; líder em assistência retorna ao time

Chepecoense recebe o Paysandu e terá o retorno do meia Giovanni Augusto

13.08.25 18h31

REMO

Reynaldo fala sobre recuperação, liderança e adaptação no Remo: 'Estamos no mesmo propósito'

Capitão azulino comenta retorno após lesão, relação com elenco e expectativas para reta final da Série B

13.08.25 17h08

Adrenalina

Acelera, Cysne! O voo alto de um campeão que conquistou o Brasil no rally

13.08.25 15h18

Adrenalina

Mel Matsunaga, a piloto paraense que desafia o rally e inspira mulheres no automobilismo

13.08.25 15h04

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Sem saudades!

Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira

Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída

13.08.25 11h44

Futebol

Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga

Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga

13.08.25 9h30

Futebol

Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda

Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados

13.08.25 11h05

Futebol

Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’

Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 

13.08.25 12h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda