NBA aprova por unanimidade a venda do Boston Celtics para magnata Bill Chisholm Estadão Conteúdo 13.08.25 22h53 Maior campeão da NBA com 18 conquistas, o Boston Celtics pode ter novo proprietário em breve. A Liga norte-americana de basquete aprovou por unanimidade, nesta quarta-feira, a venda da franquia para grupo liderado pelo magnata Bill Chisholm por cifras recordes no esporte do país. A poderosa franquia de Massachusetts está avaliada em mais de US$ 6,1 bilhões (cerca de R$ 32,9 bilhões) e o acordo com o grupo de Chisholm poderia alcançar um investimento de US$ 7,3 bilhões (R$ 39,3 bi) até 2028, quando o investidor assumiria 100% dos Celtics. Inicialmente, o acordo daria a Chisholm ao menos 51% do controle do time. O recorde de venda anterior de uma franquia esportiva dos Estados Unidos foi por impressionantes US$ 6,05 bilhões (aproximadamente R$ 32,6 bilhões) investidos no Washington Commanders, time de futebol americano da NFL, há dois anos. Levando em consideração somente equipes da NBA, a empresa de hipotecas Mat Ishbia desembolsou US$ 4 bilhões (R$ 21,5 bilhões) pelo Phoenix Suns, também em 2023. Chisholm é natural de Massachusetts e se formou pelo Dartmouth College e pela Wharton School of Business da Universidade da Pensilvânia. Atualmente, é sócio-gerente do Symphony Technology Group, com sede na Califórnia. O novo grupo de proprietários dos Celtics também conta com os empresários de Boston, Rob Hale, atual acionista do Celtics, e Bruce Beal Jr. Para adquirir o clube de coração, Chisholm superou a concorrência de ao menos dois outros grupos, um deles liderado pelo ex-parceiro minoritário dos Celtics, Steve Pagliuca, que venderia parte do Connecticut Sun, da WNBA, para investir nos Celtics. Mas a liga feminina se opôs ao acordo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Boston Celtics venda COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Contra o Paysandu, Chape possui desfalque na zaga; líder em assistência retorna ao time Chepecoense recebe o Paysandu e terá o retorno do meia Giovanni Augusto 13.08.25 18h31 REMO Reynaldo fala sobre recuperação, liderança e adaptação no Remo: 'Estamos no mesmo propósito' Capitão azulino comenta retorno após lesão, relação com elenco e expectativas para reta final da Série B 13.08.25 17h08 Adrenalina Acelera, Cysne! O voo alto de um campeão que conquistou o Brasil no rally 13.08.25 15h18 Adrenalina Mel Matsunaga, a piloto paraense que desafia o rally e inspira mulheres no automobilismo 13.08.25 15h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 Futebol Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga 13.08.25 9h30 Futebol Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados 13.08.25 11h05 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03