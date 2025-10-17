NBA 2025-26: quem são as 10 maiores atrações desta temporada? Estadão Conteúdo 17.10.25 18h48 Com o início da temporada regular da NBA prestes a começar, as apostas de maiores atrações do ano se tornam o centro das atenções. A ESPN divulgou recentemente o ranking com os 10 jogadores que devem estar nos holofotes dos ginásios em 2025-26. A lista leva em conta a performance na última temporada, o andamento do time e estatísticas de jogada - incluindo cestas, rebotes e assistências. CONHEÇA OS 10 MELHORES JOGADORES DA NBA 2025-26: Nikola Jokic (Denver Nuggets) Titular do Denver Nuggets, Jokic foi um dos nomes mais aclamados do último ano. Essa é a 11º temporada na qual o pivô compete pela equipe do Colorado. No ano anterior, o sérvio se tornou o terceiro jogador da história a ter uma média de triplo-duplo, foram 29,6 pontos, 12,7 rebotes e 10,2 assistências. Jokic é um dos mais cotados ao MVP (Most Valuable Player) de 2025-26. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) Atual detentor do prêmio de MVP, Shai Gilgeous-Alexander é para muitos a principal indicação de 2026. O armador do Oklahoma City foi Campeão em pontuação, MVP, MVP das finais da Conferência Oeste, MVP das Finais e Campeão da NBA 2024-25. Entrando em seu auge aos 27 anos, Shai é um dos poucos que pode desbancar Jokic na disputa dos playoffs. Ainda assim, o pivô do Denver Nuggets jogou partidas com movimentações experientes, portanto, assumir sua posição não será tarefa fácil para o canadense. Luka Doncic (Los Angeles Lakers) No ápice de sua carreira, Luka Doncic aparece nas nomeações do site norte-americano há três anos consecutivos. O ala dos LA Lakers entra no ginásio este ano para disputar sua segunda temporada com o time. O jogador de 26 anos retorna de um verão de sucesso, durante o qual assinou uma extensão de contrato milionárias com o Lakers e liderou a Seleção da Eslovênia até as quartas de final do EuroBasket. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) Giannis Antetokounmpo vem de um período frenético. O ala do Milwaukee Bucks conquistou 30.4 pontos, assumindo a segunda colocação no ranking geral de 2024-25. Apesar de não ter recebido muitas indicações ao MVP, Antetokounmpo se manteve entre os quatro primeiros na votação pela sétima temporada consecutiva. Para os analistas, a onda de triunfos do jogador grego deve continuar e um possível novo campeonato do Bucks pode estar a caminho. Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) Após ficar de fora dos últimos 30 jogos do San Antonio Spurs, Victor Wembanyama será o reforço do ano do time texano. Em alta Anthony Edwards (Oklahoma City Thunder) Com o quarto lugar no ranking de melhores jogadores de 2024-25, Edwards acumula 27.6 pontos. Apesar do aprimoramento de sua carreira, após perder cinco jogos para o Oklahoma, Edwards disse que "ninguém se esforçaria mais" do que ele para melhorar. Para atingir as metas estipuladas para ele desde sua estreia em 2023, o atleta norte-americano precisará focar em diversificar seu jogo ofensivo. Stephen Curry (Golden State Warriors) Sendo um dos grandes nomes de sua geração, Stephen Curry surge novamente como uma das indicações. A última foi a sexta temporada da carreira de Curry com pelo menos 300 cestas de três pontos - ninguém na história da liga tinha conquistado esse marco mais de uma vez. Embora esteja na lista, a lesão no tendão da coxa do titular do Golden State Warriors é a principal preocupação da equipe este ano. LeBron James (Los Angeles Lakers) Ícone do esporte, LeBron James teve uma 22ª temporada forte, na qual obteve a média de 24,4 pontos, 8,2 assistências e 7,8 rebotes. Ao fim do período, ele terminou em 11º na classificação geral e em sexto lugar na votação de MVP. Embora ainda se mantenha firme na modalidade, LeBron tem indicado que deve estar perto de se aposentar. Prestes a completar 41 anos, o jogador pode escolher descansar das quadras após o fim da temporada competindo pelo Lakers. Kevin Durant (Houston Rockets) Depois de uma eliminação rápida, o Houston Rockets chegou a conclusão que era necessário um jogador ofensivo de primeira linha. Surgindo como solução Kevin Durant chega à 2025-26 em oitavo lugar na história da pontuação, com 30.5 pontos, logo atrás de Wilt Chamberlain, com 31.4. Jalen Brunson (New York Knicks) Jalen Brunson e Mikal Bridges do New York Knicks durante pré temporada da NBA 2025-26. Foto: Elsa Fechando o ranking, Jalen Brunson conseguiu elevar o New York Knicks durante o último período. Em apenas três anos, Brunson entrou para a lista dos melhores jogadores que já vestiram o uniforme azul e laranja. O jogador norte-americano foi selecionado, pela segunda vez consecutivo, para o o All-Star Game no ano anterior. Nesta temporada, o bom desempenho de Jalen deve continuar nos holofotes da NBA. 