Narrador se revolta após caso de racismo na Liga dos Campeões: 'E ainda vai ter gente dizendo que não existe racismo'

Jorge Iggor, narrador do Esporte Interativo, fez um belo discurso durante a transmissão de PSG x Baseksehir após o caso de racismo envolvendo o quarto árbitro da partida e membros da comissão técnica do time turco. O jornalista se revoltou com a situação e desabafou sobre mais um caso de injúria racial no esporte.

- Chegamos ao ponto mais baixo, mais rasteiro, mais inadmissível da intolerância, da estupidez das relações humanas. Uma autoridade. E tudo é desprezivel, tudo é repugnante. Todos os episódios anteriores que vimos são repugnantes e graves. De jogador ofendendo jogador, de torcedor proferindo ofensa racial, xenofobia, mas hoje foi pior. Hoje a gente conseguiu... Se alguém duvidava que era possível chegar em um ponto mais baixo, a gente chegou hoje - afirmou.

>> Confira a tabela da Liga dos CampeõesO jornalista também afirmou um caso de racismo não s trata de um discurso político, e que fica muito mais fácil falar para quem não sente na pele uma injúria racial. Jorge Iggor, enfático, afirma que o jogo não poderia ser retomado diante das circunstâncias.

- É para esfregar na cara de quem acha que é um discuso político, que é balela, que é conversa fiada. Para quem não sente na pele, fica muito mais fácil falar em conversa fiada. Sinta na pele, perceba os episódios. Constate com seus olhos que a realidade está aí. E quando a gente vê o árbitro... Olha eu fico feliz com os avanços que fizemos nos últimos anos, mas quando eu vejo um árbitro, uma autoridade, cometer uma barbaridade dessa, eu desanimo. Por que apesar dos avanços, a gente ainda tem muito o que fazer para mudar isso. Esse jogo não pode ser retomado - concluiu