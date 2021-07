Narrador paraense chama cabelo de ex-Paysandu de 'ninho de cupim' e é afastado; clubes se posicionam

O meia Celsinho, do Londrina/PR, foi vítima de ataques racistas durante a vitória sobre o Remo, pela 14ª rodada da Série B nesta sexta-feira (23). Durante a transmissão da partida pela Rádio Clube do Pará, o narrador Cláudio Guimarães disse que o jogador tinha "cabelo meio ninho de cupim". A emissora informou que o profissional foi afastado por tempo indeterminado.

O comentário gerou revolta tanto de torcedores do Londrina, como de torcedores do Remo, equipe adversária, nas redes sociais. Na página da Rádio Clube do Pará, várias pessoas foram repudiar a ação do narrador e cobrar atitudes da emissora.

As páginas oficiais de Londrina e Remo no twitter também repudiaram a fala do narrador. O Londrina afirmou que "não vai se calar" diante a mais um caso de racismo. Já o Remo prestou solidariedade ao atleta e reforçou que racismo é crime.

NÃO NOS CALAREMOS, NÃO ACEITAREMOS, RACISMO NÃO!



O Londrina Esporte Clube, infelizmente, vem a público, reiteradamente, manifestar seu extremo repúdio pela fala racista do narrador Cláudio Guimarães, da @rclubeesporte , em face do meio campo Celsinho. pic.twitter.com/ze11trO5jp — Londrina E C (@LondrinaEC) July 24, 2021

O clube lamenta profundamente o ocorrido e presta solidariedade ao atleta. Esperamos que medidas legais sejam tomadas para que casos como esse não voltem a se repetir na sociedade. — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) July 23, 2021

Essa é a segunda vez que o meia Celsinho é vítima de racismo em menos de uma semana. Na rodada passada, quando a equipe paranaense enfrentou o Goiás, um narrador da Rádio Bandeirantes Goiânia disse que o cabelo do jogador era "um negócio imundo" durante a transmissão. O profissional também foi afastado.

Celsinho, ex-jogador do Paysandu, é um dos destaques do Londrina na Série B deste ano. Pelo clube paranaense, o jogador acumula 23 jogos e 3 gols.