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Napoli faz 1 a 0 no Milan e assume a segunda colocação do Italiano a sete pontos da líder Inter

Assim como na temporada passada, a briga pelo título do Cálcio volta a ficar entre Napoli e a Internazionale

Estadão Conteúdo
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Na última rodada, Milan perdeu para PSG por 3 a 0 (X/ @acmilan)

Um gol de Politano aos 34 minutos da etapa final definiu o triunfo por 1 a 0 do atual campeão Napoli sobre o Milan, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles. Com o triunfo apertado, a equipe da casa superou a adversária na classificação, assumindo a segunda colocação e mantendo vivaa a esperança de manutenção do título.

Assim como na temporada passada, a briga pelo título do Cálcio volta a ficar entre Napoli e a Internazionale, líder e superada por um ponto na última edição. Mas com uma tranquila vantagem da equipe de Milão na frente (72 pontos a 65).

Depois de ganhar o clássico há três rodadas e empolgar com a possibilidade de desbancar a rival de Milão, o Milan caiu para terceiro, a nove pontos de desvantagem restando sete rodadas.

O jogo teve um primeiro tempo equilibrado e com boas chances de ambos os lados, mas com defesas importantes de Maignan e Milinkovic-Savic. Após o intervalo, com as mexidas, o Napoli chegou ao gol do triunfo em boa trama pela esquerda. O cruzamento de Olivera foi mal afastado pela defesa e sobrou para linda batida de primeira de Politano, que saiu do banco de reservas para ser decisivo e comemorar ao lado da torcida.

Sonhando em encostar ainda mais no topo, o Napoli visita a instável Udinese no domingo pela manhã (10h de Brasília), enquanto no mesmo dia a líder Inter tem dura visita ao quarto colocado Como, que empatou nesta segunda-feira e viu a Juventus encostar na briga pela Champions League.

A equipe de Turim jogou em seu estádio e superou o Genia por 2 a 0, chegando aos 57 pontos, um atrás do Como, que fecha a faixa de classificação direta à Champions de 2026/27.

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