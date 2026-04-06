Napoli faz 1 a 0 no Milan e assume a segunda colocação do Italiano a sete pontos da líder Inter Assim como na temporada passada, a briga pelo título do Cálcio volta a ficar entre Napoli e a Internazionale Estadão Conteúdo 06.04.26 18h32 Na última rodada, Milan perdeu para PSG por 3 a 0 (X/ @acmilan) Um gol de Politano aos 34 minutos da etapa final definiu o triunfo por 1 a 0 do atual campeão Napoli sobre o Milan, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles. Com o triunfo apertado, a equipe da casa superou a adversária na classificação, assumindo a segunda colocação e mantendo vivaa a esperança de manutenção do título. Assim como na temporada passada, a briga pelo título do Cálcio volta a ficar entre Napoli e a Internazionale, líder e superada por um ponto na última edição. Mas com uma tranquila vantagem da equipe de Milão na frente (72 pontos a 65). Depois de ganhar o clássico há três rodadas e empolgar com a possibilidade de desbancar a rival de Milão, o Milan caiu para terceiro, a nove pontos de desvantagem restando sete rodadas. O jogo teve um primeiro tempo equilibrado e com boas chances de ambos os lados, mas com defesas importantes de Maignan e Milinkovic-Savic. Após o intervalo, com as mexidas, o Napoli chegou ao gol do triunfo em boa trama pela esquerda. O cruzamento de Olivera foi mal afastado pela defesa e sobrou para linda batida de primeira de Politano, que saiu do banco de reservas para ser decisivo e comemorar ao lado da torcida. Sonhando em encostar ainda mais no topo, o Napoli visita a instável Udinese no domingo pela manhã (10h de Brasília), enquanto no mesmo dia a líder Inter tem dura visita ao quarto colocado Como, que empatou nesta segunda-feira e viu a Juventus encostar na briga pela Champions League. A equipe de Turim jogou em seu estádio e superou o Genia por 2 a 0, chegando aos 57 pontos, um atrás do Como, que fecha a faixa de classificação direta à Champions de 2026/27. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Italiano Milan Napoli COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo pode ter três retornos contra o Vasco na Série A; Leão possui um desfalque certo Leão Azul terá um confronto diante do Vasco e precisa vencer para tentar se livrar da zona de rebaixamento 06.04.26 16h46 futebol Após 10 rodadas, Remo é o terceiro clube com mais chance de rebaixamento, aponta projeção Time azulino é o 18º colocado da tabela, com sete pontos 06.04.26 12h27 futebol Léo Condé valoriza empate do Remo contra o Grêmio, mas ressalta sentimento de que 'poderia ser mais' Leão Azul fez uma boa partida, criou, mas pecou na conclusão e volta para casa com um ponto após dois jogos fora de casa 06.04.26 11h01 futebol Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa 06.04.26 10h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 futebol Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa 06.04.26 10h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 06.04.26 7h00 futebol Após 10 rodadas, Remo é o terceiro clube com mais chance de rebaixamento, aponta projeção Time azulino é o 18º colocado da tabela, com sete pontos 06.04.26 12h27