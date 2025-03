Napoli empata com o vice-lanterna e desperdiça chance de assumir a liderança do Italiano

O Napoli visitou o penúltimo colocado do Campeonato Italiano, o Venezia, disposto a retomar a liderança da competição, mas não teve boa atuação e só ficou no empate por 0 a 0, neste sábado, no estádio Pier Luigi Penzo, em Veneza.

Com o resultado, a equipe de Nápoles alcançou os mesmos 61 pontos da Inter de Milão, que ainda visitará a Atalanta, neste domingo, e poerá abrir três pontos de vantagem na liderança - se perder, as três equipes dividirão a primeira posição. Já o Venezia foi a 20 pontos e permanece na 19ª posição, à frente somente do Monza.

Apesar da distância entre as duas equipes na tabela, a partida foi equilibrada e as duas equipes criaram chances de gols. No primeiro tempo, a equipe do técnico Antonio Conte tomou a iniciativa e foi para cima. Logo aos 5 minutos, Raspadori aproveitou um rebote na área e carimbou a trave direita do goleiro Radu.

Os visitantes, porém, tinham dificuldades para criar jogadas e não conseguiram transformar a melhor qualidade técnica em vantagem. Com atuação inspirada, Radu mostrava segurança e defendia todas as bolas que chegavam à sua meta, impedindo tentos de Raspadori, McTominay, Lukaku e Di Lorenzo.

O Venezia, por sua vez, mostrava ousadia e também buscava o ataque, apoiado pela torcida local, e quase abriu o placar no final do primeiro tempo, com Fila, que teve sua finalização afastada em cima da linha pela defesa napolitana.

O panorama pouco mudou no segundo tempo, com o Napoli pressionando no campo de ataque e o Venezia buscando agredir o adversário em contragolpes. Com a defesa mais compacta, o time da casa impedia o Napoli de criar chances claras, como na etapa inicial, e o conjunto celeste apostava principalmente nas bolas paradas. As melhores oportunidades surgiram em cabeceios de Lukaku e Rrahmani, fora do alvo.

Insatisfeito com a atuação do conjunto celeste, que passou a levar pressão do vice-lanterna, Antonio Conte promoveu quatro mudanças a 15 minutos do fim do tempo regulamentar. O Venezia continuou assustando o goleiro Meret, especialmente com Zerbin e Kike Pérez. Nos acréscimos, Meret espalmou uma finalização forte de Caviglia após contra-ataque, e o vice-líder do Italiano acabou ficando no lucro com o empate.

Na próxima rodada, o Napoli recebe o Milan, no domingo, às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Diego Armando Maradona. O Venezia, por sua vez, volta a jogar em casa, no sábado, às 11h, diante do Bologna.