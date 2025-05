Napoli cede empate no fim, lidera Italiano por apenas um ponto e dá esperanças à Inter de Milão

Faltando apenas duas rodadas para o fim do Campeonato Italiano, o líder Napoli se complicou em casa, neste domingo. Após liderar o placar por duas vezes, o time de Nápoles cedeu o empate ao Genoa, por 2 a 2, ao sofrer gol na reta final da partida disputada no estádio Diego Armando Maradona, pela 36ª rodada.

O resultado deixou o Napoli com apenas um ponto de vantagem na tabela: 78 a 77 da Inter de Milão, que, mais cedo, superou o Torino por 2 a 0, fora de casa. A equipe de Nápoles enfrentará nos dois próximos domingos o Parma, fora de casa, e o Cagliari, em casa. A Inter vai visitar a Lazio e, depois, receberá o Como, nos dois próximos domingos.

A equipe de Milão, porém, divide sua atenção com a Liga dos Campeões. Após eliminar o Barcelona no meio de semana, a Internazionale já mira a grande final do torneio continental, contra o Paris Saint-Germain, no dia 31 deste mês.

Dependendo apenas de si para faturar o título italiano, o Napoli começou em forte ritmo diante de sua torcida. Assumiu o controle das ações nos primeiros minutos e abriu o placar, aos 14 minutos, confirmando o bom momento na partida. No lance, McTominay descolou belo passe para Lukaku, que invadiu a área e bateu na saída do goleiro Benjamin Siegrist.

O jogo parecia seguir o roteiro esperado pela torcida. Mas, do outro lado, o Genoa levava perigo, com direito a bola no travessão. O risco também rondava a área napolitana em seguidos cruzamentos. Um deles encontrou o lateral Ahanor na segunda trave, aos 32 minutos. Ele cabeceou firme e viu a bola acertar o pé da trave, rebater na perna do goleiro Meret e entrar. A arbitragem anotou gol contra.

O empate não desanimou os anfitriões, que voltaram com a mesma pegada ofensiva para o segundo tempo. Em dia de "garçom", McTominay acionou Raspadori, que invadiu a área pela esquerda e encheu o pé para colocar o Napoli novamente em vantagem no placar, aos 17 minutos.

A torcida já vislumbrava os três pontos na tabela quando o Genoa voltou a levar perigo nos cruzamentos. Aos 38, a estratégia deu resultado novamente e cerca de 50 mil torcedores silenciaram no estádio Diego Armando Maradona. Vásquez cabeceou firme para as redes, após novo levantamento na área, e decretou o empate no placar.

Confira os resultados do dia do Campeonato Italiano:

Udinese 1 x 2 Monza Verona 1 x 1 Lecce Torino 0 x 2 Inter de Milão Napoli 2 x 2 Genoa