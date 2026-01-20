Naomi Osaka faz entrada triunfal em quadra e estreia com vitória no Australian Open Estadão Conteúdo 20.01.26 12h37 Com um figurino bastante peculiar para um jogo de tênis, a japonesa Naomi Osaka inovou pouco antes de entrar em quadra para enfrentar a croata Antonio Ruzic em sua estreia no Australian Open, nesta terça-feira. Ela se apresentou antes do jogo para o duelo trajando chapéu, sombrinha e um longo véu. Em quadra, a tenista derrotou a rival por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 3/6 e 6/4 em 2h22. Após confirmar o triunfo, o assunto após o jogo, disputado na Rod Laver Arena, foi o seu novo visual. No traje, a competidora de 28 anos destacou as borboletas nos acessórios, em referência a uma foto de 2021, ano de seu último título. A próxima adversária na sequência do Grand Slam já está definida: a romena Sorana Cirstea, de 35 anos. Ela avançou de fase ao derrotar, nesta terça-feira, a alemã Eva Lys por 3/6, 6/4 e 6/3. No jogo, Naomi se impôs sem grandes dificuldades e fechou o primeiro set após obter duas quebras e garantir um 6/3. Na parcial seguinte, porém, ela oscilou bastante e permitiu a reação da croata, que levou a melhor por 6/3 e deixou tudo igual. Na parcial decisiva, a potência do saque foi o diferencial para a ex-número 1 confirmar a vitória. Dos 11 aces que emplacou no duelo, cinco aconteceram na última parcial. Naomi, atual 17ª do ranking, foi mais eficiente ainda nos winners (34 a 22) e garantiu o triunfo por 2 a 1. MADISON KEYS SOFRE, MAS VENCE NA ESTREIA A atual campeã iniciou a defesa do título nesta terça-feira, mas não teve vida fácil no duelo com a ucraniana Oleksanddra Oliynykova. A desafiante abriu 4 a 0 no primeiro set, mas não manteve o ritmo e permitiu a virada. No fim, Madison Keys (9ª na lista da WTA) confirmou seu favoritismo e ganhou o jogo por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (8/6) e 6/1. Passado o susto, a atual campeã terá pela frente, na próxima partida, a compatriota Ashlyn Krueger, atual número 62 do mundo, que superou a checa Sara Bejlek em sets diretos com um duplo 6/3. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Naomi Osaka Australian Open entrada triunfal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES LUTO Morre goleiro Ocimar, campeão da Série B com a Tuna Luso; Águia Guerreira lamenta Ex-jogador faleceu em Ananindeua e a causa da morte não foi revelada 20.01.26 12h56 futebol Parazão 2026: Jogo entre Paysandu e São Raimundo sofre alteração no horário; confira Partida foi atrasada em 1h em relação ao horário marcado inicialmente 20.01.26 12h34 Viral Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo Reação da torcedora viralizou nas redes sociais 20.01.26 11h43 MMA Sport Club Elite Judô é lançada em treino aberto na Upper Arena e apresenta novo projeto para o judô brasileiro 20.01.26 11h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo não deve jogar no Baenão no início desta temporada, explica presidente Dirigente azulino afirmou que o local passa por reforma, mas, por conta da capacidade, não deve ser utilizado para jogos no momento 20.01.26 11h14 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (20/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta terça-feira 20.01.26 7h00 LEÃO Braz divulga imagens inéditas do Baenão reformado e aumenta expectativa do Remo na Série A Vídeos publicados nas redes sociais mostram vestiários reformados, áreas internas modernizadas e gramado em manutenção às vésperas do retorno azulino à elite do futebol brasileiro 19.01.26 20h45 futebol Vai começar! Paysandu inicia venda de ingressos para estreia no Parazão Papão encara o São Raimundo na primeira rodada do Campeonato Paraense. A partida ocorre no próximo domingo (25), na Curuzu 20.01.26 10h48