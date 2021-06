'Não vejo vantagem nenhuma em realizar jogos da Copa América', diz prefeito do Rio de Janeiro

Em coletiva nesta sexta-feira, o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) falou sobre a chegada da Copa América 2021 à cidade e afirmou que nem a prefeitura quanto a Secretaria Municipal de Saúde foram consultadas sobre a realização do torneio. O prefeito destacou que não percebe vantagens no campeonato mas que não irá "criar uma coisa só contra a Copa América" enquanto outras competições acontecem na cidade.

- Eu não vejo vantagem nenhuma em realizar jogos da Copa América. A prefeitura do Rio não tem nada a ver com a decisão de realizar jogos da Copa América no Brasil. Aliás, não houve até agora qualquer consulta formal à secretaria. O que eu imagino é que eles estejam se guiando por um decreto em vigor na cidade, que permite a prática de partidas de futebol sem torcida, como tivemos agora aí dois "Fla-Flus" sem torcida - afirmou o prefeito.

- Então, o que está em vigor hoje e até 14 de junho é isso. Eu não sei nem quando é o jogo aqui no Rio da Copa América, mas se a situação por acaso se agravar e o decreto mudar, acabou. Nós não pedimos Copa América, se perguntar minha opinião, acho um pouco inoportuno nesse momento um grande campeonato desse - continuou Paes.

- Mas também não vou fazer uma coisa só contra a Copa América, porque está tendo jogos de Campeonato Estadual, Libertadores, Brasileirão, sem torcida, e o que vai valer é a regra da prefeitura. Não deve ser difícil ter um mínimo de diálogo e colocar tudo no papel - concluiu Eduardo Paes.

As partidas da Copa América acontecerão em quatro cidades (Rio de Janeiro, Brasília, Cuiabá e Goiânia) entre os dias 13 de junho e 10 de julho. A capital carioca deve receber sete jogos no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, e a final no Maracanã.