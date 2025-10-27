'Não dá tempo de tirar o pé': veja transcrição do VAR em lance polêmico de Palmeiras x Cruzeiro Estadão Conteúdo 27.10.25 11h28 A possível expulsão de Gustavo Gómez em Palmeiras x Cruzeiro foi uma das polêmicas de arbitragem do duelo no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Rafael Rodrigo Klein (RS) foi ao monitor do árbitro de vídeo (VAR) revisar o lance, que se deu ainda no primeiro tempo, mas decidiu por aplicar apenas um cartão amarelo para o zagueiro palmeirense, e defendeu que não houve tempo "de o jogador tirar o pé" em disputa de bola com Wanderson. No áudio divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o VAR, comandado por Daniel Nobre Bins, entendeu que o lance seria passível de expulsão, já que Gómez não recolhe a perna após cortar a bola e, portanto, resultou em um contato de alta intensidade sobre Wanderson. O jogador do Cruzeiro precisou ser substituído aos 16 minutos do primeiro tempo, após o lance. "Ele (Gómez) mantém a perna. Toca a bola e poderia evitar o contato e mantém a perna estendida. A intensidade é alta. Eu recomendo revisão para possível cartão vermelho. No nosso entendimento, o Gustavo Gómez tira a bola, não recolhe a perna e continua no movimento. Ele atinge a canela do jogador adversário com intensidade alta", analisou o árbitro de vídeo. No monitor, Klein teve outro entendimento e optou por aplicar o cartão amarelo para o capitão palmeirense no lance. "Vou voltar (a partida) com cartão amarelo. O jogador (Gómez) chuta a bola e não tem tempo de tirar o pé. Tiro livre indireto e cartão amarelo", afirmou o árbitro da partida. O episódio gerou revolta dos cruzeirenses, que ainda tiveram a expulsão do zagueiro Fabrício Bruno no segundo tempo do empate sem gols com o Palmeiras. Técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim chegou à entrevista coletiva no Allianz Parque com semblante fechado e visivelmente irritado. Com o empate, o Palmeiras se mantém na liderança do Brasileirão, com um ponto de vantagem sobre o Flamengo (62 a 61). O Cruzeiro corre por fora, na terceira posição, com 57, mas com uma partida a mais em relação aos líderes. Na próxima rodada, os palmeirenses vão a Caxias do Sul para enfrentar o Juventude, que luta contra o rebaixamento. Os mineiros recebem o Vitória. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Palmeiras Cruzeiro VAR Rafael Rodrigo Klein COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Com a 3ª etapa, Marabá encerra o Circuito Paraense de Skate Street 2025 Competição ocorreu no último final de semana, no sudeste do Pará 27.10.25 11h39 FUTEBOL Em um mês, técnico do Remo possui mais vitórias que o Paysandu em toda a Série B Técnico Guto Ferreira comandou o Remo pela primeira vez em 28 de setembro e já conseguiu mais triunfos que o Paysandu em toda a competição 27.10.25 11h22 Será que volta? Médico do Remo diz que Rangel pode voltar a jogar ainda neste campeonato: 'Grandes possibilidades' Arqueiro azulino sofreu uma lesão no menisco medial e passou por cirurgia para corrigir o problema 27.10.25 10h15 Futebol Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores 27.10.25 9h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 Futebol Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores 27.10.25 9h09 ALFINETADA Antes mesmo do apito final, lateral do Remo provoca o Paysandu nas redes sociais Sávio publicou emojis de risadas enquanto o Papão perdia por 2 a 0 na Curuzu 25.10.25 19h57 JOGOU A TOALHA? Após derrota, Márcio Fernandes diz que Paysandu precisa começar a planejar 2026 O treinador reconheceu que a queda é praticamente irreversível e criticou a falta de organização do clube, afirmando que a “ruína” do time começou no fim do ano passado 25.10.25 21h37