Naná Silva conquista primeiro título como tenista profissional no simples aos 15 anos

Com apenas 15 anos, a brasileira Naná Silva conquistou seu primeiro troféu de simples no circuito profissional neste domingo. Na decisão do ITF W15 de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, a revelação do tênis brasileiro venceu a chilena Antonia Vergara, cabeça de chave número 3 do torneio, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h31 de partida.

Naná Silva é jogadora brasileira mais jovem a vencer um torneio desde Bia Haddad Maia em 2011. A principal tenista do Brasil da atualidade, 44ª colocada no ranking da WTA, na ocasião também tinha 15 anos quando venceu o ITF de Goiânia.

Após a conquista, a jovem ressaltou a dificuldade do torneio e abriu um sorriso com a coroação do trabalho. "Muito feliz. Foi uma semana muito boa. Tiveram jogos duros e eu acho que em todos eu consegui me superar, colocar um pouco mais de coração e me entregar cada vez mais em quadra. Então, estou muito feliz e, com o título melhor ainda. Só queria agradecer a todos que me apoiam. É isso, gente, obrigada!", disse Naná.

Este é o segundo título conquistado por Naná em duas semanas. Ela havia sido campeã do torneio de duplas do ITF W35 de São Paulo, realizado no clube Paineiras.

"Nossa, foi muito legal. Agora espero ganhar mais, evoluir sempre. Agora que estou entrando no circuito profissional, espero, cada vez mais, pegar experiência com elas (outras jogadoras)", finalizou Naná, que deverá entrar no top-700 do ranking mundial e, com isso, alcançar a melhor posição da carreira como tenista profissional.