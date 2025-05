Nadal é homenageado em Roland Garros e tem sua 'pegada' eternizada na Quadra Central

"O homem. O mito. A lenda. O rei do saibro." Foi assim que Roland Garros anunciou em suas redes sociais sua homenagem ao maior vencedor de sua história: Rafael Nadal. O espanhol deixou sua marca no Grand Slam francês ao conquistar o título 14 vezes, e neste domingo a organização do evento revelou que registrou essa influência de maneira original, com uma "pegada" de Nadal na Quadra Central.

Nadal entrou na Philippe Chatrier, a principal quadra do complexo parisiense, para uma recepção de herói, com os 15 mil torcedores gritando seu nome e vestindo camisetas com o mesmo tom da terra batida da quadra e os dizeres "Merci Rafa" (Obrigado Rafa), que foram oferecidas ao público.

"É difícil", afirmou um emocionado Nadal, inicialmente em francês. "Boa noite a todos. Não sei por onde começar depois de jogar nesta quadra pelos últimos 20 anos. Vencendo, perdendo, mas principalmente me emocionando cada vez que tenho a chance de estar aqui", completou ele, que também agradeceu em inglês e espanhol.

Após o discurso, foi exibido um vídeo com seus maiores rivais (Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray). Os telões, então, mostraram os três nos bastidores. O trio entrou para se juntar a Nadal na quadra. O público vibrou ao ver o "Big 4" novamente junto.

Após fotos com os tenistas que dominaram o circuito, o presidente da Federação Francesa de Tênis, Gilles Moretton, e a diretora de Roland Garros, Amelie Mauresmo, entram em quadra com um troféu especial para o espanhol, que se aposentou na temporada passada aos 38 anos. Todos se encaminharam para lateral da quadra, onde o saibro foi varrido e se revelou a pegada de Nadal.

Após Federer, Djokovic and Murray deixarem a cerimônia, Nadal retornou ao centro da quadra e foi novamente ovacionado. Deu a volta olímpica de despedida e deixou a quadra com o filho de 2 anos. Merci, Rafa.