Nadador Australiano quebra recorde mundial de Cesar Cielo nos 50m livre Estadão Conteúdo 20.03.26 10h32 Cameron McEvoy ganhou os holofotes do mundo da natação ao quebrar o recorde mundial dos 50m livre, superando a marca que pertencia ao brasileiro Cesar Cielo desde dezembro de 2009. O nadador australiano venceu o Aberto da China com o tempo de 20s88 e deixou para trás os 20s91 anotados pelo brasileiro. O feito mereceu uma mensagem enviada por Cielo pelas redes sociais, que parabenizou o agora homem mais rápido da história da natação nesta sexta-feira. "Parabéns Cam! Natação super rápida! Incrível! Vi uma frase há algum tempo que resume perfeitamente o que você tem feito. Você nunca muda as coisas lutando contra a realidade existente. Para mudar algo, construa um novo modelo que torne o modelo existente obsoleto". Novo recordista mundial, Cameron McEvoy foi campeão olímpico em Paris 2024 nos 50m livre. Para ficar com o ouro, ele cruzou a piscina em 21s25. Em grande fase, ele ainda ostenta o bicampeonato mundial da prova ao vencer os Campeonatos de 2023, em Fukuoka, no Japão, e na edição de dois anos depois em Singapura. Com a quebra do recorde mundial desta sexta-feira, o Brasil não possui mais nenhum recorde mundial vigente na natação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Natação recorde mundial 50m livre quebra Cesar Cielo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Ex-treinador Vanderlei Luxemburgo é internado na UTI com infecção pulmonar Treinador teve mal-estar na madrugada da última quinta-feira (19) e foi levado para o hospital 20.03.26 11h08 futebol Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar' Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia 20.03.26 9h29 FUTEBOL Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição' Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais 19.03.26 18h35 FUTEBOL Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino 19.03.26 15h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES REPERCUSSÃO Torcedores reclamam da atuação do Flamengo contra o Remo no Maracanã: 'Me adoece' Mesmo com vitória parcial no Maracanã, rubro-negros reclamam do desempenho da equipe diante do time paraense 19.03.26 21h16 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 20.03.26 7h00 futebol Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar' Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia 20.03.26 9h29 Futebol Flamengo vence o Remo sem dificuldades e empurra azulinos para a lanterna da Série A Apesar de criar boas oportunidades, o Leão Azul pecou nas finalizações e foi dominado pelo time carioca 19.03.26 21h56