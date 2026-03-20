Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Nadador Australiano quebra recorde mundial de Cesar Cielo nos 50m livre

Estadão Conteúdo

Cameron McEvoy ganhou os holofotes do mundo da natação ao quebrar o recorde mundial dos 50m livre, superando a marca que pertencia ao brasileiro Cesar Cielo desde dezembro de 2009. O nadador australiano venceu o Aberto da China com o tempo de 20s88 e deixou para trás os 20s91 anotados pelo brasileiro.

O feito mereceu uma mensagem enviada por Cielo pelas redes sociais, que parabenizou o agora homem mais rápido da história da natação nesta sexta-feira.

"Parabéns Cam! Natação super rápida! Incrível! Vi uma frase há algum tempo que resume perfeitamente o que você tem feito. Você nunca muda as coisas lutando contra a realidade existente. Para mudar algo, construa um novo modelo que torne o modelo existente obsoleto".

Novo recordista mundial, Cameron McEvoy foi campeão olímpico em Paris 2024 nos 50m livre. Para ficar com o ouro, ele cruzou a piscina em 21s25. Em grande fase, ele ainda ostenta o bicampeonato mundial da prova ao vencer os Campeonatos de 2023, em Fukuoka, no Japão, e na edição de dois anos depois em Singapura.

Com a quebra do recorde mundial desta sexta-feira, o Brasil não possui mais nenhum recorde mundial vigente na natação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Natação

recorde mundial

50m livre

quebra

Cesar Cielo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Ex-treinador Vanderlei Luxemburgo é internado na UTI com infecção pulmonar

Treinador teve mal-estar na madrugada da última quinta-feira (19) e foi levado para o hospital

20.03.26 11h08

futebol

Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar'

Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia

20.03.26 9h29

FUTEBOL

Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição'

Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais

19.03.26 18h35

FUTEBOL

Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal

Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino

19.03.26 15h20

MAIS LIDAS EM ESPORTES

REPERCUSSÃO

Torcedores reclamam da atuação do Flamengo contra o Remo no Maracanã: 'Me adoece'

Mesmo com vitória parcial no Maracanã, rubro-negros reclamam do desempenho da equipe diante do time paraense

19.03.26 21h16

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira

20.03.26 7h00

futebol

Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar'

Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia

20.03.26 9h29

Futebol

Flamengo vence o Remo sem dificuldades e empurra azulinos para a lanterna da Série A

Apesar de criar boas oportunidades, o Leão Azul pecou nas finalizações e foi dominado pelo time carioca

19.03.26 21h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda