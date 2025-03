Na seleção, Wesley revela conselhos de flamenguistas e afirma: 'Duelos para grandes jogadores'

Prestes a fazer sua estreia com a camisa da seleção brasileira, o lateral-direito Wesley destacou a importância dos duelos com Colômbia e Argentina, válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Em entrevista coletiva, ele afirmou que partidas desse nível são para jogadores grandes e revelou que tem buscado conselhos de seus companheiros de Flamengo para se sentir mais à vontade no novo ambiente.

"Esses jogos são para jogadores grandes, todo mundo quer ganhar. Vamos buscar os três pontos contra a Colômbia para depois focar na Argentina. Estou muito feliz com essa oportunidade e quero dar o meu melhor", afirmou o lateral.

A seleção brasileira ocupa a quinta colocação das Eliminatórias, com 18 pontos, e busca vitórias para se aproximar da líder Argentina, que tem 25. Wesley ressaltou a confiança que sente por contar com companheiros de Flamengo no grupo. "Ter meus companheiros de equipe aqui me passa a sensação de estar em casa. As expectativas são as melhores. Eu não tinha visto o nome do Gerson na lista, mas, quando descobri, já fui pedir conselhos para ele. Estou nervoso para treinar", revelou.

O jovem lateral reconheceu as dificuldades que enfrentou no início da carreira e a evolução recente no Flamengo. "Falta paciência, mas vai muito do jogador entender o momento. Em 2023, oscilei bastante, mas 2024 foi um ano de muito aprendizado. A impaciência me fez evoluir. Tomei atitude e dei a volta por cima. A torcida sabia até onde eu podia chegar", disse.

Sobre a adaptação à seleção, Wesley reconheceu os desafios do curto tempo de treinamento, mas se mostrou disposto a acelerar o entrosamento. "Estou chegando agora, mas quero me adaptar o mais rápido possível. O pouco tempo de trabalho atrapalha, mas, se esse time estiver entrosado, pode chegar longe", analisou.

A convivência com Filipe Luís, ex-lateral e agora técnico do Flamengo, também tem sido importante para sua formação. "Ele virou meu treinador e sempre peço ajuda. Depois dos treinos, fico vendo vídeos e tentando aperfeiçoar meu jogo. Mas aqui na Seleção ele não me disse nada. Quem está no comando é o Dorival, e é ele que tem que me dar os conselhos agora", explicou.

Wesley também destacou suas características e o que espera entregar dentro de campo. "Espero ajudar bastante com meu jogo ofensivo, que é meu forte, mas sei que preciso pensar também na defesa. Se eu for titular, quero contribuir ao máximo para a equipe", garantiu.

Por fim, o lateral falou sobre a disputa por posição e a motivação de atuar ao lado de grandes nomes. "A briga por posição é sadia, só aumenta o nível. Só tem jogador bom, não dá para relaxar. Quero mostrar que estou preparado para ser titular. Antes, eu só via vários desses jogadores pela televisão. Agora, quero repetir o que muitos fizeram para se destacar aqui", concluiu.

O Brasil encara a Colômbia nesta quinta-feira, às 21h45, no Estádio Mané Garrincha. Na próxima terça, enfrenta a Argentina, às 21h, no Monumental de Núñez.