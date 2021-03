Na estreia da Libertadores feminina, Corinthians não toma conhecimento do El Nacional e goleia por 16 a 0

Nem pareceu que o time feminino do Corinthians teve dificuldades para embarcar para a Argentina e treinou apenas um dia para a estreia da Libertadores, nesta sexta-feira (3), contra o El Nacional, do Equador. As meninas do Timão golearam as equatorianas por 16 a 0.

A competição acontece no formato bolha, com todos os jogos acontecendo em solo argentino, e as atuais campeãs no estádio Nuevo Francisco Urbano, na província de Morón, em Buenos Aires, onde as atletas corintianas viraram o intervalo vencendo por 4 a 0 e anotou mais 12 gols na etapa final.

O destaque ficou para as atacantes Victor Albuquerque e Gabi Nunes e da meia Grazi, que marcaram três gols, as duas últimas atletas iniciaram no banco de reservas e entraram no decorrer da partida. Completaram o marcador Giovanni Crivelari, duas vezes, Pardal, Gabi Zanotti, Adriana e Tamir.

O Corinthians volta a campo na competição na segunda-feira (8), às 17h, contra o Universitário, do Peru. Além do Timão, Universitário e El Nacional, completa a chave o América de Cali, da Colômbia.