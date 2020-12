Na despedida de 2020, Liverpool empata com o Newcastle no Inglês

Mais um tropeço. Após empatar com o West Bromwich na última rodada, o Liverpool visitou o Newcastle nesta quarta-feira no último jogo do Campeonato Inglês no ano e as equipes empataram em 0 a 0. Com o resultado, o time de Klopp chegou aos pontos.

PRIMEIRO TEMPO EQUILIBRADOComo esperado, o Liverpool teve a posse de bola na etapa inicial, mas foi o Newcastle quem criou mais chances de marcar. Em uma delas, Callum Wilson quase surpreendeu Alisson ao tentar fazer um cruzamento. A melhor oportunidade dos Reds foi com Salah, que ficou cara a cara com o goleiro Karl Darlow, mas parou no arqueiro.

PRESSÃONo segundo tempo, o Liverpool não tinha outra alternativa a não ser se lançar ao ataque. O time de Jürgen Klopp pressionou os Magpies, criou boas chances e quase marcou com Mané. Alexander-Arnold cruzou da direita, o goleiro Darlow cortou, a bola bateu no camisa 10 dos Reds e, na hora que ele iria completar para o gol vazio, o Schär evitou em cima da linha. Quase nos acréscimos, Darlow fez novo milagre ao evitar gol de Firmino de cabeça.

PONTOS PERDIDOSO Liverpool encerra os dois últimos jogos do ano desperdiçando quatro pontos. Após empatar com o West Bromwich, em casa, na última rodada, os Reds chegam ao segundo tropeço consecutivo no Campeonato Inglês.

SEQUÊNCIAEste foi o último jogo do Campeonato Inglês em 2020. Na próxima rodada da competição, o Liverpool encara o Southampton, fora de casa, na segunda-feira. O Newcastle, por sua vez, tem compromisso com o Leicester. O jogo será no domingo, novamente em casa.