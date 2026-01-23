Muricy pede demissão e deixa o São Paulo; Rafinha tido como possível substituto Muricy era coordenador de futebol desde janeiro de 2021, quando começou o primeiro mandato de Casares, que decidiu renunciar à presidência depois de sofrer impeachment Estadão Conteúdo 23.01.26 16h07 Muricy Ramalho (Instagram @muricyramalhoreal) Descontente com o quadro político do São Paulo e os maus resultados da equipe, Muricy Ramalho decidiu deixar o seu cargo, e já comunicou a decisão à diretoria. Sua saída será oficializada nos próximos dias. O desejo de deixar a sua função havia sido antecipado pelo Estadão há duas semanas. Muricy era coordenador de futebol desde janeiro de 2021, quando começou o primeiro mandato de Júlio Casares, que decidiu renunciar à presidência na última quarta-feira, depois de sofrer impeachment. O vínculo havia sido renovado quando o mandatário foi reeleito por aclamação em 2023 e tinha validade até o fim deste ano. Muricy tem histórico recente de problemas de saúde e não quer se desgastar ainda mais emocionalmente e manchar sua imagem, de alguém que é identificado com o clube e com os torcedores. Ele está afastado desde dezembro do ano passado justamente porque passou por uma cirurgia no joelho esquerdo. Terá, também, de ser submetido a um outro procedimento no joelho direito. Rafinha é bem avaliado pela diretoria e pode se tornar o novo coordenador são-paulino. Em entrevista ao Estadão revelou que tinha recebido propostas para começar uma nova carreira fora do campo e pretendia aceitar alguma das ofertas no início deste ano. "Posso dizer que estão vindo grandes possibilidades", limitou-se a dizer Rafinha. "Auxiliar é bacana, diretor esportivo seria bacana também porque tenho liderança, sei falar a língua dos jogadores, aprendi muito no futebol europeu, tenho muito pra compartilhar". Rafinha, de 40 anos, foi capitão durante a maior parte de sua passagem de três temporadas pelo São Paulo. Em 2023, teve papel importante no título da Copa do Brasil. "O pessoal sabe o que posso acrescentar nos clubes. Às vezes chega clube da primeira divisão, é difícil falar toda hora não. Uma hora tenho que falar sim, tenho que encarar. Provavelmente em janeiro vou estar de volta ao futebol", acrescentou o ex-jogador. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Muricy demissão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo: preços dos ingressos serão estudados e jogos da Série A terão valores elevados, diz Tonhão Tonhão afirmou que partidas da Série A com adversários tradicionais do futebol brasileiro terão preços elevados 23.01.26 17h08 FUTEBOL Remo: Tonhão explica situação de patrocínio com a Vale e obras do CT e Baenão O mandatário azulino afirmou que nesse primeiro momento, o Remo poderá ter um CT que contemple treinos, mas que o momento é de honrar compromissos com os jogadores 23.01.26 16h24 Futebol Remo fecha com meia que estava no Japão e presidente afirma que clube vai contratar um Camisa 10 Tonhão afirmou que o clube está no mercado atrás de um meia clássico e elogia novas contratações 23.01.26 15h32 Futebol Presidente do Remo confirma compra de volante argentino; jogador terá 4 anos de contrato Tonhão afirmou que Leonel Picco assinará nesta sexta-feira o contrato com o Remo 23.01.26 14h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão 22.01.26 16h00 futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55 Futebol Remo fecha com meia que estava no Japão e presidente afirma que clube vai contratar um Camisa 10 Tonhão afirmou que o clube está no mercado atrás de um meia clássico e elogia novas contratações 23.01.26 15h32 Futebol Presidente do Remo confirma compra de volante argentino; jogador terá 4 anos de contrato Tonhão afirmou que Leonel Picco assinará nesta sexta-feira o contrato com o Remo 23.01.26 14h20