Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Muricy pede demissão e deixa o São Paulo; Rafinha tido como possível substituto

Muricy era coordenador de futebol desde janeiro de 2021, quando começou o primeiro mandato de Casares, que decidiu renunciar à presidência depois de sofrer impeachment

Estadão Conteúdo
fonte

Muricy Ramalho (Instagram @muricyramalhoreal)

Descontente com o quadro político do São Paulo e os maus resultados da equipe, Muricy Ramalho decidiu deixar o seu cargo, e já comunicou a decisão à diretoria. Sua saída será oficializada nos próximos dias. O desejo de deixar a sua função havia sido antecipado pelo Estadão há duas semanas.

Muricy era coordenador de futebol desde janeiro de 2021, quando começou o primeiro mandato de Júlio Casares, que decidiu renunciar à presidência na última quarta-feira, depois de sofrer impeachment. O vínculo havia sido renovado quando o mandatário foi reeleito por aclamação em 2023 e tinha validade até o fim deste ano.

Muricy tem histórico recente de problemas de saúde e não quer se desgastar ainda mais emocionalmente e manchar sua imagem, de alguém que é identificado com o clube e com os torcedores.

Ele está afastado desde dezembro do ano passado justamente porque passou por uma cirurgia no joelho esquerdo. Terá, também, de ser submetido a um outro procedimento no joelho direito.

Rafinha é bem avaliado pela diretoria e pode se tornar o novo coordenador são-paulino. Em entrevista ao Estadão revelou que tinha recebido propostas para começar uma nova carreira fora do campo e pretendia aceitar alguma das ofertas no início deste ano.

"Posso dizer que estão vindo grandes possibilidades", limitou-se a dizer Rafinha. "Auxiliar é bacana, diretor esportivo seria bacana também porque tenho liderança, sei falar a língua dos jogadores, aprendi muito no futebol europeu, tenho muito pra compartilhar".

Rafinha, de 40 anos, foi capitão durante a maior parte de sua passagem de três temporadas pelo São Paulo. Em 2023, teve papel importante no título da Copa do Brasil.

"O pessoal sabe o que posso acrescentar nos clubes. Às vezes chega clube da primeira divisão, é difícil falar toda hora não. Uma hora tenho que falar sim, tenho que encarar. Provavelmente em janeiro vou estar de volta ao futebol", acrescentou o ex-jogador.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

São Paulo FC

Muricy

demissão
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo: preços dos ingressos serão estudados e jogos da Série A terão valores elevados, diz Tonhão

Tonhão afirmou que partidas da Série A com adversários tradicionais do futebol brasileiro terão preços elevados

23.01.26 17h08

FUTEBOL

Remo: Tonhão explica situação de patrocínio com a Vale e obras do CT e Baenão

O mandatário azulino afirmou que nesse primeiro momento, o Remo poderá ter um CT que contemple treinos, mas que o momento é de honrar compromissos com os jogadores

23.01.26 16h24

Futebol

Remo fecha com meia que estava no Japão e presidente afirma que clube vai contratar um Camisa 10

Tonhão afirmou que o clube está no mercado atrás de um meia clássico e elogia novas contratações

23.01.26 15h32

Futebol

Presidente do Remo confirma compra de volante argentino; jogador terá 4 anos de contrato

Tonhão afirmou que Leonel Picco assinará nesta sexta-feira o contrato com o Remo

23.01.26 14h20

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra

Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão

22.01.26 16h00

futebol

Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site

Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador

23.01.26 11h55

Futebol

Remo fecha com meia que estava no Japão e presidente afirma que clube vai contratar um Camisa 10

Tonhão afirmou que o clube está no mercado atrás de um meia clássico e elogia novas contratações

23.01.26 15h32

Futebol

Presidente do Remo confirma compra de volante argentino; jogador terá 4 anos de contrato

Tonhão afirmou que Leonel Picco assinará nesta sexta-feira o contrato com o Remo

23.01.26 14h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda