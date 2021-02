Muralha no Paulistão! Mirassol anuncia contratação do goleiro ex-Flamengo

O Mirassol anunciou a contratação de Alex Muralha para a disputa do Campeonato Paulista. O goleiro, que ganhou fama pela sua passagem no Flamengo, estava no Coritiba e acertou sua saída do Coxa antes do término do contrato para defender o Leão, campeão da Série D do Brasileirão.

Na última edição do estadual paulista, o Mirassol surpreendeu e chegou às semifinais após eliminar o São Paulo, no Morumbi, por 3 a 2. Muralha é o sétimo reforço confirmado pelo Leão para o Paulistão, sendo essa sua segunda passagem pelo clube do interior paulista. A primeira foi em 2014.

Aos 31 anos, o goleiro chega para dar experiência ao elenco. Ele começou a carreira no Paraná Clube, se destacou pelo Figueirense, onde atraiu interesse do Flamengo. Depois de dois anos no clube carioca, foi se aventurar no Japão e, posteriormente, no Coxa. Em 2016, foi chamado por Tite para integrar a Seleção Brasileira.

O Mirassol estreia no Paulistão no dia 27 de fevereiro, um sábado, às 16h30, contra o São Bento. O Leão está no Grupo D ao lado de Guarani, Santos e São Caetano.