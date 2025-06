Mundial de Clubes: trios brasileiros de arbitragem estreiam nos jogos de Inter de Milão e City

Depois de os quatro times do País entrarem em campo no Mundial de Clubes, será a vez de a arbitragem verde e amarela estrear. A Fifa anunciou que o trio formado pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio e os auxiliares Bruno Boschilia e Bruno Pires estará em ação no embate entre Inter de Milão e Monterrey, nesta terça, às 22 horas de Brasília. Já Ramon Abatti Abel entrará em ação na quarta-feira, em Manchester City x Wydad Casablanca (13h de Brasília), auxiliado por Rafael Alves e Danilo Simon Manis.

A estreia da arbitragem brasileira no Mundial de Clubes ocorre no Rose Bown Stadium, em Los Angeles, em duelo de italianos e mexicanos. O trio terá a companhia do uruguaio Gustavo Tejera, designado o quarto árbitro da partida.

Representantes do Brasil na Copa do Mundo de 2022, o goiano Wilton Pereira Sampaio carrega prestígio na Fifa, enquanto o catarinense Ramon Abatti Abel também foi bem avaliado pelo trabalho no Catar pela entidade e estreará no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Wilton Pereira e Ramon Abatti estiveram na definição da última vaga ao Mundial de Clubes, em confronto entre Los Angels FC e América do México, vencido pelos norte-americanos de virada, por 2 a 1. O goiano foi o árbitro de campo e anotou um pênalti aos mexicanos logo aos 14 minutos após consulta ao VAR. Seu trabalho foi bastante elogiado.

A definição do substituto do León, do México, banido do Mundial pela Fifa, contou com os auxiliares brasileiros Bruno Boschilia e Bruno Pires e Ramon Abatti Abel desempenhou a função de quarto árbitro no BMO Stadium, em Los Angeles.

A Fifa ainda anunciou o responsável por apitar a estreia do Fluminense, diante do Borussia Dortmund. Último time brasileiro a entrar em campo, os cariocas atuam nesta terça-feira, às 12 horas (16h de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Jersey.

Fluminense x Borussia Dortmund contará com Ilgiz Tantashev, do Usbequistão, no apito. Ele será auxiliado pelos compatriotas Andrey Tsapenko e Timur Gaynulli, com Omar Al Ali, dos Emirados Árabes Unidos, como quarto árbitro.