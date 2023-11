Mundial de Clubes: 10 mil ingressos são disponibilizados para torcida do Fluminense na semifinal

Depois da conquista da Libertadores, a expectativa da torcida tricolor agora recai sobre o Mundial de Clubes. O Fluminense terá direito a uma carga de ingressos exclusivos para sua torcida. Segundo informações do portal GE, a Federação Internacional de Futebol (Fifa) cederá 10 mil bilhetes para o atual campeão da Libertadores para a semifinal que ocorrerá no 18 de dezembro, no Estádio King Abdullah.

VEJA MAIS

O local tem capacidade para 62 mil torcedores e o adversário que pode ser o Al-Ittihad, Al Ahly ou Auckland City, terá direito a mesma carga. O restante dos bilhetes é de controle da Fifa e já estão esgotados. Nos próximos dias o Fluminense deve informar aos seus torcedores o passo a passo para adquirir as entradas para a partida.

Também será informado se a retirada dos ingressos será realizada no Brasil ou exclusivamente na Arábia Saudita. Na última edição do Mundial, os torcedores do Flamengo só puderam trocar os bilhetes no Marrocos. Resta saber se a edição atual manterá a fórmula.