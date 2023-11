Festa no Rio de Janeiro: torcedores do Fluminense celebram pelas ruas título inédito da Libertadores

A festa oficial do Fluminense começou às 9h (de Brasília) deste domingo no Centro do Rio de Janeiro. Antes mesmo desse horário, a Praça XV já se aglomerava com torcedores ansiosos para dar continuidade à comemoração que começou no sábado retrasado, 4 de novembro.

O ponto alto da celebração incluiu um desfile de trio elétrico, protagonizado por jogadores, membros da comissão técnica e participações especiais dos artistas Xamã e Marvilla. A previsão era que a festa durasse cerca de três horas, se estendendo até 12h. As baterias das torcidas se uniram para proporcionar um espetáculo vibrante.

Rouco, o técnico Fernando Diniz foi um dos mais animados em cima do trio elétrico. Acompanhado da esposa e dos quatro filhos, Diniz incentivou a celebração dos jogadores desde o dia anterior, no clássico contra o Flamengo.

"Devo estar um dos mais animados, com certeza. Muito emocionante, acho que a torcida merecia mais que todo mundo. Estamos celebrando também pelos que já partiram. Hoje é dia de aproveitar, gastar tudo. Depois é trabalho duro e tentar fazer coisas melhores ainda", compartilhou Diniz ao Esporte Espetacular.

Apesar de não ser o capitão efetivo, Felipe Melo, um dos líderes do grupo, expressou sua felicidade pela conquista inédita do clube com mais de 120 anos.

"Diferente é que é inédito. Eu tive a oportunidade de vencer isso outras vezes em um clube que tenho muita gratidão. Mas não passei por isso que estou passando aqui, fazer um desfile com milhares de pessoas na rua. Fechar uma ferida que foi aberta anos atrás é algo muito emocionante. A gente merece, muito orgulho de fazer parte da família Fluminense", destacou o zagueiro.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro estima que o público rotativo da festa tenha ultrapassado 100 mil torcedores. O desfile dos jogadores seguiu por aproximadamente um quilômetro no Centro do Rio de Janeiro, encerrando-se próximo ao prédio do TRT/RJ.