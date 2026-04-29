Mourinho faz mistério sobre o Real Madrid e cita meta com Benfica: 'jogar a Champions League' Florentino Pérez estaria interessado em levar Mourinho de volta ao clube merengue. Estadão Conteúdo 29.04.26 11h37 O técnico José Mourinho esteve nesta terça-feira em um evento na Itália e voltou a comentar sobre o interesse do Real Madrid na sua contratação visando a próxima temporada. O português, que tem contrato com o Benfica até maio do ano que vem, preferiu sair pela tangente ao ser questionado sobre uma possível transferência. "O meu próximo objetivo é levar o Benfica para jogar a Champions League", afirmou o treinador ao jornal italiano Corriere dello Sport a fim de desviar o assunto ao ser questionado pelos repórteres. O interesse do clube merengue pelo treinador tem uma relação direta com a situação atual do Real Madrid. Mourinho é o nome de cabeceira do presidente Florentino Pérez já que Álvaro Arbeloa não conseguiu fazer o time engrenar desde a sua chegada para substituit Xabi Alonso no comando do time principal. A intenção do dirigente espanhol é reconstruir um projeto que caiu em ruínas, já que o Real Madrid está prestes a completar a segunda temporada seguida sem levantar um troféu de prestígio. Eliminado da Champions League pelo Bayern de Munique nas quartas de final e com remotas chances de conquistar a La Liga (tem 11 pontos de desvantagem para o líder Barcelona) o gigante espanhol vai passar por uma reformulação para voltar a brigar por títulos. Mourinho tem um histórico positivo no clube. Entre 2010 e 2013, o comandante português esteve à frente do elenco principal. No período, o time merengue deu três voltas olímpicas com destaque para o título da La Liga de 2011/2012 com um recorde de pontos conquistados. Com mais um ano de vínculo a cumprir com o Benfica, o contrato tem uma brecha de dez dias ao fim da temporada que permite uma saída sem custos do clube português. E esse detalhe pode ser um grande facilitados para que a transferência seja concretizada. Segundo o jornal português A Bola, Mourinho e a diretoria do Benfica estudam vários cenários com o objetivo de tornar o time mais forte. A definição de seu futuro, porém, deve acontecer ao final da temporada 2025/2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Moruinho Real Madrid mistério Benfica COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial 29.04.26 12h40 futebol Diretor do Paysandu fala sobre possível compra do atacante Ítalo: 'Ainda avaliaremos' Jogador é o principal atacante da equipe, sendo o artilheiro com 10 gols em 17 jogos 29.04.26 11h55 futebol Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados 29.04.26 10h47 Futebol Remo enfrenta o Galvez-AC em Castanhal para cumprir tabela na Copa Norte Sem chances de classificação para as semifinais, Leão Azul encara a partida como uma oportunidade de laboratório para o restante da temporada. 29.04.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu encara decisão contra o Trem e pode ter reforços para buscar vaga na Copa Norte Papão precisa vencer fora de casa e torcer por resultado paralelo para avançar à semifinal 29.04.26 8h00 futebol Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados 29.04.26 10h47 Futebol Remo enfrenta o Galvez-AC em Castanhal para cumprir tabela na Copa Norte Sem chances de classificação para as semifinais, Leão Azul encara a partida como uma oportunidade de laboratório para o restante da temporada. 29.04.26 7h00 FUTEBOL Vice-presidente detalha construção do CT e diz que diretoria investiu mais de R$1 milhão no NASP Leão Azul não possui CT e isso prejudica muito o elenco azulino 28.04.26 16h04