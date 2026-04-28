Mourinho é o candidato preferido de Florentino Pérez para comandar o Real Madrid, diz site Se a contratação for efetivada, essa será a segunda passagem de Mourinho pela equipe da capital espanhola Estadão Conteúdo 28.04.26 10h06 (GLYN KIRK / AFP) O português José Mourinho é o nome de cabeceira do presidente Florentino Pérez para comandar o Real Madrid a partir da próxima temporada na vaga do atual treinador Álvaro Arbeloa. De acordo com informações do The Athletic, a questão da escolha do novo treinador está centralizada no mandatário do clube. Eliminado da Champions League pelo Bayern de Munique nas quartas de final e com remotas chances de conquistar a La Liga (tem 11 pontos de desvantagem para o líder Barcelona, o gigante espanhol vai passar por uma reformulação para voltar a brigar por títulos. Contratado em janeiro para o lugar de Xabi Alonso, Arbeloa não conseguiu fazer o time engrenar desde então. Diante deste cenário, Pérez quer assumir a volta por cima da sua equipe com a vinda de um treinador consagrado. O periódico informa que a ideia do presidente é "reconstruir um projeto que caiu em ruínas, já que o Real Madrid está prestes a completar a segunda temporada seguida sem levantar um troféu de prestígio". Se a contratação for efetivada, essa será a segunda passagem de Mourinho pela equipe da capital espanhola. Entre 2010 e 2013, o comandante português esteve à frente do elenco principal. No período, o time merengue deu três voltas olímpicas com destaque para o título da La Liga de 2011/2012 com um recorde de pontos conquistados. Com mais um ano de vínculo a cumprir com o Benfica, o contrato tem uma brecha de dez dias ao fim da temporada que permite uma saída sem custos do clube português. E esse detalhe pode ser um grande facilitados para que a transferência seja concretizada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Mourinho favorito Florentino Pérez Real Madrid COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Após a 13ª rodada da Série A, Remo se distancia do primeiro time fora da zona de rebaixamento Pontuação do Remo para o primeiro time fora do Z4 aumentou após o término da rodada 27.04.26 20h59 FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 FUTEBOL Última goleada do Paysandu no Brasileiro foi na Série B do ano passado; relembre Papão vive um bom momento na Série C deste ano e possui números importantes 27.04.26 19h02 Futebol Presidente da FPF apresenta palestra sobre aumento de jogos de base no Pará Número de competições de base saltou de duas para mais de 30 torneios ativos, um aumento superior a 1.400% 27.04.26 17h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 Futebol Artilheiro, Ítalo projeta decisão do Paysandu contra o Trem-AP fora de casa Com 10 gols na temporada, centroavante deve ser titular em jogo decisivo pela Copa Norte; Papão precisa vencer e torcer por tropeço do Guaporé 27.04.26 19h18 FUTEBOL Éder Militão vai passar por cirurgia e está fora da Copa do Mundo, diz site Inicialmente, o Real Madrid havia informado apenas uma contusão na perna esquerda, sem detalhar a gravidade 28.04.26 8h22 Futebol Paysandu investe em tecnologia e reforça estrutura do Centro de Saúde e Performance Clube adquire equipamentos de alto rendimento para reabilitação e prevenção de lesões; instalação será na Curuzu 27.04.26 20h37