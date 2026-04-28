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Éder Militão vai passar por cirurgia e está fora da Copa do Mundo, diz site

Inicialmente, o Real Madrid havia informado apenas uma contusão na perna esquerda, sem detalhar a gravidade

Estadão Conteúdo
fonte

Eder Militão (Instagram @edermilitao)

O zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, passará por cirurgia na coxa esquerda nesta terça-feira, 28, e deve retornar aos gramados apenas em outubro. A lesão é mais uma baixa para a Seleção Brasileira, impactando a disputa da Copa do Mundo 2026.

A informação, divulgada pelo Ge, indica que a necessidade de um procedimento cirúrgico retira as chances do atleta de se recuperar a tempo para o Mundial. Militão havia sido substituído ainda no primeiro tempo de um jogo da La Liga contra o Alavés.

Inicialmente, o Real Madrid havia informado apenas uma contusão na perna esquerda, sem detalhar a gravidade ou estipular prazo de retorno. A confirmação da cirurgia veio após consulta com um especialista na Finlândia.

Mais desfalques para a Copa do Mundo 2026

Antes de Militão, a Seleção Brasileira já havia perdido outro jogador do Real Madrid para a Copa do Mundo. Rodrygo, que passou por cirurgia no joelho direito em março devido a uma grave lesão no ligamento e menisco, também só deve retornar no fim do ano e não participará do torneio.

Outro atleta com risco de não ser convocado é Estêvão, do Chelsea. O atacante de 19 anos tem uma lesão muscular na coxa direita, está fora da temporada e pode ficar de fora do Mundial.

Datas importantes da Seleção Brasileira

A convocação oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 está marcada para o dia 18 de maio. A estreia da equipe no torneio será em 13 de junho, em partida contra Marrocos.

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