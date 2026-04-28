Éder Militão vai passar por cirurgia e está fora da Copa do Mundo, diz site Inicialmente, o Real Madrid havia informado apenas uma contusão na perna esquerda, sem detalhar a gravidade Estadão Conteúdo 28.04.26 8h22 Eder Militão (Instagram @edermilitao) O zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, passará por cirurgia na coxa esquerda nesta terça-feira, 28, e deve retornar aos gramados apenas em outubro. A lesão é mais uma baixa para a Seleção Brasileira, impactando a disputa da Copa do Mundo 2026. A informação, divulgada pelo Ge, indica que a necessidade de um procedimento cirúrgico retira as chances do atleta de se recuperar a tempo para o Mundial. Militão havia sido substituído ainda no primeiro tempo de um jogo da La Liga contra o Alavés. Inicialmente, o Real Madrid havia informado apenas uma contusão na perna esquerda, sem detalhar a gravidade ou estipular prazo de retorno. A confirmação da cirurgia veio após consulta com um especialista na Finlândia. Mais desfalques para a Copa do Mundo 2026 Antes de Militão, a Seleção Brasileira já havia perdido outro jogador do Real Madrid para a Copa do Mundo. Rodrygo, que passou por cirurgia no joelho direito em março devido a uma grave lesão no ligamento e menisco, também só deve retornar no fim do ano e não participará do torneio. Outro atleta com risco de não ser convocado é Estêvão, do Chelsea. O atacante de 19 anos tem uma lesão muscular na coxa direita, está fora da temporada e pode ficar de fora do Mundial. Datas importantes da Seleção Brasileira A convocação oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 está marcada para o dia 18 de maio. A estreia da equipe no torneio será em 13 de junho, em partida contra Marrocos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Militão cirurgia Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Após a 13ª rodada da Série A, Remo se distancia do primeiro time fora da zona de rebaixamento Pontuação do Remo para o primeiro time fora do Z4 aumentou após o término da rodada 27.04.26 20h59 FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 FUTEBOL Última goleada do Paysandu no Brasileiro foi na Série B do ano passado; relembre Papão vive um bom momento na Série C deste ano e possui números importantes 27.04.26 19h02 Futebol Presidente da FPF apresenta palestra sobre aumento de jogos de base no Pará Número de competições de base saltou de duas para mais de 30 torneios ativos, um aumento superior a 1.400% 27.04.26 17h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 Futebol Artilheiro, Ítalo projeta decisão do Paysandu contra o Trem-AP fora de casa Com 10 gols na temporada, centroavante deve ser titular em jogo decisivo pela Copa Norte; Papão precisa vencer e torcer por tropeço do Guaporé 27.04.26 19h18 FUTEBOL Éder Militão vai passar por cirurgia e está fora da Copa do Mundo, diz site Inicialmente, o Real Madrid havia informado apenas uma contusão na perna esquerda, sem detalhar a gravidade 28.04.26 8h22 Futebol Paysandu investe em tecnologia e reforça estrutura do Centro de Saúde e Performance Clube adquire equipamentos de alto rendimento para reabilitação e prevenção de lesões; instalação será na Curuzu 27.04.26 20h37