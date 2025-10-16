Capa Jornal Amazônia
Motociclista é condenado a nove anos de prisão por atropelar a triatleta Luisa Baptista

Estadão Conteúdo

O Fórum Criminal de São Carlos (SP) condenou a nove anos de prisão, nesta quarta-feira, Nayn José Sales, o motociclista que atropelou a triatleta Luisa Baptista em 23 de dezembro de 2023.

Nayn, que dirigia sem a habilitação do veículo e na contramão da pista da Estrada Municipal Abel Terrugi, foi apontado pelo tribunal como culpado de tentativa de homicídio com dolo eventual.

O condenado já cumpre pena em uma penitenciária da região. A defesa de Nayn informou que vai recorrer da decisão do tribunal.

Em suas redes sociais, Luisa Baptista exigiu mais rigor nas leis do trânsito. "Ele podia ter acabado com a minha vida e, por razões alheias à vontade dele, isso não aconteceu. Na verdade, eu já não brigo tanto só por minha causa. São inúmeros os casos de ciclistas que acabam falecendo no trânsito por conta de todos erros, de todos os motoristas que cometem esse tipo de infração. Espero que a lei seja mudada e que melhore a educação no trânsito para que o que aconteceu comigo não aconteça com outras pessoas. Eu tive um final feliz, mas não é o que acontece com diversos ciclistas."

Luisa Baptista foi atropelada em treinamento perto de São Carlos, quando estava em preparação para a disputa da Olimpíadas de 2024, em Paris, quando foi atropelada por Nayn, que só havia dormido quatro horas naquela noite.

Após dois meses em coma, Luisa ficou internada por 167 dias. Ela não tem a perspectiva de retornar aos treinamentos de alto nível, mas segue em recuperação.

