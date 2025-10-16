Motociclista é condenado a nove anos de prisão por atropelar a triatleta Luisa Baptista Estadão Conteúdo 16.10.25 18h58 O Fórum Criminal de São Carlos (SP) condenou a nove anos de prisão, nesta quarta-feira, Nayn José Sales, o motociclista que atropelou a triatleta Luisa Baptista em 23 de dezembro de 2023. Nayn, que dirigia sem a habilitação do veículo e na contramão da pista da Estrada Municipal Abel Terrugi, foi apontado pelo tribunal como culpado de tentativa de homicídio com dolo eventual. O condenado já cumpre pena em uma penitenciária da região. A defesa de Nayn informou que vai recorrer da decisão do tribunal. Em suas redes sociais, Luisa Baptista exigiu mais rigor nas leis do trânsito. "Ele podia ter acabado com a minha vida e, por razões alheias à vontade dele, isso não aconteceu. Na verdade, eu já não brigo tanto só por minha causa. São inúmeros os casos de ciclistas que acabam falecendo no trânsito por conta de todos erros, de todos os motoristas que cometem esse tipo de infração. Espero que a lei seja mudada e que melhore a educação no trânsito para que o que aconteceu comigo não aconteça com outras pessoas. Eu tive um final feliz, mas não é o que acontece com diversos ciclistas." Luisa Baptista foi atropelada em treinamento perto de São Carlos, quando estava em preparação para a disputa da Olimpíadas de 2024, em Paris, quando foi atropelada por Nayn, que só havia dormido quatro horas naquela noite. Após dois meses em coma, Luisa ficou internada por 167 dias. Ela não tem a perspectiva de retornar aos treinamentos de alto nível, mas segue em recuperação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave atletismo triatlo Luisa Batista Nayn José Sales condenação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Marcos Braz explica escolha e saída de António Oliveira: 'técnico não é só resultado' Executivo azulino afirmou que as coisas não saíram como o esperado ao comando do técnico António Oliveira, principalmente em jogos em Belém 16.10.25 17h53 SÉRIE B Chances mínimas: Paysandu só escapa do rebaixamento com campanha final quase perfeita Segundo cálculos da UFMG, clube bicolor só evita a queda se alcançar pontuação próxima de 44 pontos, cenário que exige série de vitórias nas rodadas finais. 16.10.25 17h46 FUTEBOL Executivo do Remo detalha estratégias de contratações do clube nesta Série B Marcos Braz contratou alguns atletas, liberou outros e afirmou que foi um desafio enorme remontar o elenco azulino com a Série B em andamento 16.10.25 17h21 crise Rebaixamento pode causar prejuízo de até R$ 9 milhões ao Paysandu em 2026 Diferença entre cotas da Série B e Série C é grande; com crise financeira e dívidas trabalhistas, cenário preocupa a direção bicolor 16.10.25 16h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 FUTEBOL Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão 15.10.25 20h10 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43