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Moses Moody tem lesão assustadora no joelho e deixa quadra de maca em jogo dos Warriors na NBA

Estadão Conteúdo

Uma contusão assustadora com Moses Moody na rodada desta segunda-feira da temporada regular da NBA ofuscou a vitória do Golden State Warriors sobre o Dallas Mavericks por 137 a 131, em partida realizada no American Airlines Center. O ala-armador torceu o joelho quando partia para a cesta e caiu sozinho.

No chão e gritando de dor, ele ficou com o joelho deslocado e precisou ser retirado de maca da quadra num cenário bastante preocupante. O atleta passou por um exame de raio-x, mas vai precisar realizar uma ressonância magnética para saber a gravidade da lesão.

Apreensivo, o treinador Steve Kerr não conseguiu disfarçar a preocupação com o seu atleta após o lance que o tirou da partida. "Não sabemos o que é, mas com certeza pareceu ruim. Agora nós só esperamos o melhor", afirmou o comandante.

Moses se machucou nos instantes finais da prorrogação. Ele partia sozinho em um contra-ataque quando se machucou. O jogo marcava a volta do atleta após um período afastado por causa de uma contusão no punho. Com uma grande atuação, ele marcou 23 pontos e foi o cestinha do duelo. Existe a possibilidade de ele ser submetido à cirurgia.

No confronto desta noite, o brasileiro Gui Santos também teve boa participação. Nos 35 minutos em que esteve em quadra pelo Golden State Warriors, ele marcou 16 pontos, pegou seis rebotes e ainda deu cinco assistências.

CONFIRA OS RESULTADOS DA RODADA DESTA SEGUNDA-FEIRA DA NBA

Detroit Pistons 113 x 110 Los Angeles Lakers Orlando Magic 126 x 128 Indiana Pacers Philadelphia 76ers 103 x 123 Oklahoma City Thunder Miami Heat 111 x 136 San Antonio Spurs Atlanta Hawks 146 x 107 Memphis Grizzlies Chicago Bulls 132 x 124 Houston Rockets Utah Jazz 127 x 143 Toronto Raptors Dallas Mavericks 131 x 137 Golden State Warriors Portland Trail Blazers 134 x 99 Brooklyn Nets Los Angeles Clippers 129 x 96 Milwaukee Bucks

ACOMPANHE JOGOS DA RODADA DESTA TERÇA-FEIRA

Charlotte Hornets x Sacramento Kings New York Knicks x New Orleans Pelicans Cleveland Cavaliers x Orlando Magic Phoenix Suns x Denver Nuggets

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