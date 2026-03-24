Moses Moody tem lesão assustadora no joelho e deixa quadra de maca em jogo dos Warriors na NBA Estadão Conteúdo 24.03.26 10h28 Uma contusão assustadora com Moses Moody na rodada desta segunda-feira da temporada regular da NBA ofuscou a vitória do Golden State Warriors sobre o Dallas Mavericks por 137 a 131, em partida realizada no American Airlines Center. O ala-armador torceu o joelho quando partia para a cesta e caiu sozinho. No chão e gritando de dor, ele ficou com o joelho deslocado e precisou ser retirado de maca da quadra num cenário bastante preocupante. O atleta passou por um exame de raio-x, mas vai precisar realizar uma ressonância magnética para saber a gravidade da lesão. Apreensivo, o treinador Steve Kerr não conseguiu disfarçar a preocupação com o seu atleta após o lance que o tirou da partida. "Não sabemos o que é, mas com certeza pareceu ruim. Agora nós só esperamos o melhor", afirmou o comandante. Moses se machucou nos instantes finais da prorrogação. Ele partia sozinho em um contra-ataque quando se machucou. O jogo marcava a volta do atleta após um período afastado por causa de uma contusão no punho. Com uma grande atuação, ele marcou 23 pontos e foi o cestinha do duelo. Existe a possibilidade de ele ser submetido à cirurgia. No confronto desta noite, o brasileiro Gui Santos também teve boa participação. Nos 35 minutos em que esteve em quadra pelo Golden State Warriors, ele marcou 16 pontos, pegou seis rebotes e ainda deu cinco assistências. CONFIRA OS RESULTADOS DA RODADA DESTA SEGUNDA-FEIRA DA NBA Detroit Pistons 113 x 110 Los Angeles Lakers Orlando Magic 126 x 128 Indiana Pacers Philadelphia 76ers 103 x 123 Oklahoma City Thunder Miami Heat 111 x 136 San Antonio Spurs Atlanta Hawks 146 x 107 Memphis Grizzlies Chicago Bulls 132 x 124 Houston Rockets Utah Jazz 127 x 143 Toronto Raptors Dallas Mavericks 131 x 137 Golden State Warriors Portland Trail Blazers 134 x 99 Brooklyn Nets Los Angeles Clippers 129 x 96 Milwaukee Bucks ACOMPANHE JOGOS DA RODADA DESTA TERÇA-FEIRA Charlotte Hornets x Sacramento Kings New York Knicks x New Orleans Pelicans Cleveland Cavaliers x Orlando Magic Phoenix Suns x Denver Nuggets Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Moses Moody lesão Warriors COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Após vitória, paraense Michel Pereira anuncia luta contra russo no UFC Lutador vai em busca da segunda vitória seguida na organização 24.03.26 10h41 FUTEBOL Paysandu encara o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil Papão vai pegar o Gigante da Colina em duas partidas na Copa do Brasil 2026 23.03.26 14h19 FUTEBOL AO VIVO: Assista ao sorteio da Copa do Brasil e veja quem Remo e Paysandu enfrentam na 5ª fase Leão e Papão podem pegar adversários fortes na competição nacional 23.03.26 13h50 FUTEBOL Jajá celebra primeiro gol pelo Remo e projeta Leão na temporada: 'deixa a gente confiante' Atacante foi contratado pelo Remo em abril, vindo do Goiás-GO e deixou a sua marca diante do Bahia na Série A 23.03.26 13h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA NORTE Embalado, Paysandu estreia na Copa Norte contra o GAS-RR, em Castanhal; confira possíveis escalações O Paysandu chega para a estreia em um momento de estabilidade, embalado pela conquista do Parazão em cima do maior rival, além de classificações na Copa do Brasil 24.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta terça-feira 24.03.26 7h00 NA BRONCA Ceni dispara após virada do Remo: 'Quando faz 1 a 0, a gente deixa de jogar' Treinador do Bahia critica queda de rendimento após abrir o placar, admite descontrole coletivo e diz que equipe “desmoronou” após perder pênalti no Mangueirão 22.03.26 19h21 futebol Após mais de 11 mil dias, Remo volta a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro Equipe azulina goleou o Bahia por 4 a 1 e conquistou a primeira vitória na Série A desde 1994 22.03.26 18h30