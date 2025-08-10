Morre segundo pugilista em decorrência de lesão cerebral após evento de boxe no Japão A morte de Urakawa foi confirmada um dia depois do falecimento de Shigetoshi Kotari, Estadão Conteúdo 10.08.25 8h52 A Organização Mundial de Boxe (WBO) anunciou, neste sábado, a morte do segundo pugilista que foi internado às pressas, em um hospital de Tóquio, no último dia 2 de agosto, em decorrência de lesões cerebrais. Hiromasa Urakawa, 28 anos, foi socorrido após ser nocauteado por Yoji Saito no oitavo assalto, em evento realizado no Korakuen Hall, na capital japonesa, mas não resistiu aos ferimentos. A morte de Urakawa foi confirmada um dia depois do falecimento de Shigetoshi Kotari, também de 28 anos, que havia lutado no mesmo card em Tóquio. O pugilista desmaiou logo após completar um empate de 12 assaltos contra Yamato Hata, na disputa do título superpena da Federação de Boxe do Pacífico e do Leste (OPBF). Assim como Urakawa, Kotari foi encaminhado ao hospital após o evento e passou por uma cirurgia cerebral de emergência para tratar um hematoma subdural - acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio -, mas teve o óbito confirmado na sexta-feira. "A WBO lamenta o falecimento do boxeador japonês Hiromasa Urakawa, que morreu tragicamente em decorrência de ferimentos sofridos durante sua luta contra Yoji Saito em 2 de agosto, no Korakuen Hall, em Tóquio. A notícia de partir o coração chega poucos dias após a morte de Shigetoshi Kotari, que faleceu em decorrência de ferimentos sofridos em sua luta no mesmo card", diz a nota publicada pela WBO nas redes sociais. "Estendemos nossas mais profundas condolências às famílias, amigos e à comunidade do boxe japonês neste momento extremamente difícil." Após o evento, a Comissão Japonesa de Boxe (JBC), órgão que regula a modalidade no Japão, anunciou que as lutas pelo cinturão da Federação de Boxe do Pacífico e do Leste serão reduzidas para um limite de 10 rounds, em vez de 12, a partir do próximo evento, nesta terça-feira. De acordo com a imprensa japonesa, a JBC também iniciou uma investigação e planeja realizar uma reunião em setembro para discutir as mortes. Em fevereiro deste ano, o irlandês John Cooney morreu, também aos 28 anos, em decorrência de uma hemorragia intracraniana sofrida em uma luta com o galês Nathan Howells, interrompida no nono assalto, da categoria superpena, em Belfast, na Irlanda do Norte. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe OPBF WBO Hiromasa Urakawa Shigetoshi Kotari COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. 10.08.25 9h30 SÉRIE D Tuna enfrenta o Maranhão neste domingo para tentar fazer história Time cruzmaltino precisa de quatro gols de diferença para se classificar na competição 10.08.25 9h00 Futebol De pai para filho: técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira 10.08.25 8h30 Carlos Ferreira Futebol brasileiro tem “faroeste” nas categorias de base 10.08.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo 10.08.25 7h00 DIA DOS PAIS Canoagem une pai e filho em aventuras pelos rios do Pará De Belém ao Araguaia, passando por Santarém e ilhas amazônicas, pai e filho compartilham travessias que moldaram uma parceria dentro e fora da água 10.08.25 7h07 Futebol Em meio aos jogos da Série B, técnico e auxiliar do Paysandu estreitam laços no Dia dos Pais A relação profissional começou em 2024, quando Claudinei trocou a Chapecoense pelo Guarani e hoje se consolida no comando técnico do Papão da Amazônia 10.08.25 8h00 Futebol Após vitória fora de casa, técnico do Remo convoca torcida para retorno ao Mangueirão: '40 mil' Depois de vencer a segunda partida fora de casa, António Oliveira quer pressão contra o Botafogo-SP, no jogo que pode sacramentar o retorno do time ao G4 09.08.25 20h27