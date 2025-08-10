Capa Jornal Amazônia
Morre segundo pugilista em decorrência de lesão cerebral após evento de boxe no Japão

A morte de Urakawa foi confirmada um dia depois do falecimento de Shigetoshi Kotari,

Estadão Conteúdo

A Organização Mundial de Boxe (WBO) anunciou, neste sábado, a morte do segundo pugilista que foi internado às pressas, em um hospital de Tóquio, no último dia 2 de agosto, em decorrência de lesões cerebrais. Hiromasa Urakawa, 28 anos, foi socorrido após ser nocauteado por Yoji Saito no oitavo assalto, em evento realizado no Korakuen Hall, na capital japonesa, mas não resistiu aos ferimentos.

A morte de Urakawa foi confirmada um dia depois do falecimento de Shigetoshi Kotari, também de 28 anos, que havia lutado no mesmo card em Tóquio. O pugilista desmaiou logo após completar um empate de 12 assaltos contra Yamato Hata, na disputa do título superpena da Federação de Boxe do Pacífico e do Leste (OPBF).

Assim como Urakawa, Kotari foi encaminhado ao hospital após o evento e passou por uma cirurgia cerebral de emergência para tratar um hematoma subdural - acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio -, mas teve o óbito confirmado na sexta-feira.

"A WBO lamenta o falecimento do boxeador japonês Hiromasa Urakawa, que morreu tragicamente em decorrência de ferimentos sofridos durante sua luta contra Yoji Saito em 2 de agosto, no Korakuen Hall, em Tóquio. A notícia de partir o coração chega poucos dias após a morte de Shigetoshi Kotari, que faleceu em decorrência de ferimentos sofridos em sua luta no mesmo card", diz a nota publicada pela WBO nas redes sociais. "Estendemos nossas mais profundas condolências às famílias, amigos e à comunidade do boxe japonês neste momento extremamente difícil."

Após o evento, a Comissão Japonesa de Boxe (JBC), órgão que regula a modalidade no Japão, anunciou que as lutas pelo cinturão da Federação de Boxe do Pacífico e do Leste serão reduzidas para um limite de 10 rounds, em vez de 12, a partir do próximo evento, nesta terça-feira. De acordo com a imprensa japonesa, a JBC também iniciou uma investigação e planeja realizar uma reunião em setembro para discutir as mortes.

Em fevereiro deste ano, o irlandês John Cooney morreu, também aos 28 anos, em decorrência de uma hemorragia intracraniana sofrida em uma luta com o galês Nathan Howells, interrompida no nono assalto, da categoria superpena, em Belfast, na Irlanda do Norte.

Palavras-chave

boxe

OPBF

WBO

Hiromasa Urakawa

Shigetoshi Kotari
.
